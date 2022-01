Sidder på flæsket - Samsung og Apple 'låser' mobilkøberne

Det er svært for konkurrenter til Samsung og Apple at få fat på mobilkøberne, der 'låses' af de to store producenter

Apple og Samsung har sat sig rigtigt tungt på danskernes mobilkøb.

Det duopol de to giganter har opbygget udgør cirka 84 procent af markedet i Danmark, viser en rapport over mobilsalget fra GfK, som Ekstra Bladet har set.

En rundspørge til teleselskaberne bekræfter tendensen i rapporten. Top-10 listerne over de bedst sælgende telefoner hos teleselskaberne domineres af Apple og Samsung. Der er undtagelser, men de er få.

På december-hitlisterne, der kan ses herunder, er situationen, at YouSee som de eneste har én telefon på top-10, der ikke er fra Samsung eller Apple. Det er en Motorola G50, der koster lidt over 1.000 kroner.

Vi skal helt tilbage til september 2021 for at finde endnu en undtagelse. Her var det Telia, som havde OnePlus Nord N100 på tiendepladsen.

Motorola og OnePlus har i fællesskab en markedsandel på cirka 10 procent. Det efterlader omkring 6 procent, der skal deles mellem Sony, Nokia, Xiaomi og flere andre.

Samsung og Apple låser brugerne

Hvis konkurrenterne skal have en chance for at sidde til bords med de to techgiganter, skal de gå efter at levere kvalitet til lavere priser og slå på, at deres telefoner ikke er nær så låste, lyder fra en IT-journalist, der har dækket stofområdet i 30 år.

- I dag køber du ind i et økosystem med apps og funktioner, der virker på en bestemt måde. Er du Apple-bruger er det virkelig svært at vriste sig ud af Apples tjenester og funktioner. Samsung gør det samme som Apple. Samsung har taget en drejning, hvor de har nogle specifikke apps og funktioner, der virker på en bestemt måde, som du ikke kan tage med over på andre telefoner, fortæller Lars Bennetzen fra Tech-test.dk.

Han peger blandt andet på sikkerhedsystemet Knox, der er unikt på Samsungs produkter. Men også den måde, at Samsungs egne apps virker på, kan være svært for folk at overskue, at finde alternativer til.

Slå på det at være anderledes

- Sony, Motorola, Nokia m.fl. skal gå efter de lavthængende frugter, hvis de vil have større markedsandel. De skal slå på, at de har en 'åben' udgave af Android, hvor de ikke binder brugerne til telefonen eller deres eget system. Og så skal de levere kvalitet til en lavere pris, slutter Lars Bennetzen.

