Spilkendis sælger til Astralis

Pixel.tv skal være for alle gamere - fra Candy Crush til Counter-Strike. Astralis har smidt et ukendt beløb for platformen

Den danske spilplatform Pixel.tv er blevet solgt til gamingvirksomheden Astralis, der nu sidder på 51 procent af selskabet.

Bag Pixel.tv står Thomas Bense, der på CV'et har roller som TV-vært, producer og beatboxer. Desuden er Bense et kendt ansigt som spilekspert på TV 2's morgenflade og ses jævnligt i de kulørte spalter.

Strategien fra Astralis er at blive en større del af gaming- og underholdningsbranchen i Danmark, oplyses det i en pressemeddelelse.

- 'Opkøbet er et strategisk træk, der vil understøtte vores brand, mens vi styrker vores digitale produktion, tilstedeværelse og rækkevidde for at ramme en endnu større del af det hurtigt voksende publikum inden for gaming og underholdning," siger Anders Hørsholt, adm. direktør i Astralis.

Skal følge esport og Candy Crush

Pixel.tv skal fremover fokusere mere på esport.

- 'Vi har et solidt udgangspunkt i gaming-verdenen, hvor vi stræber efter at blive en endnu mere markant spiller,' fortæller Thomas Bense.

Planen er, at Pixel.tv skal favne alle typer af gamere. Lige fra Candy Crush til Counter-Strike.

Astralis' direktør lægger vægt på, at esport i dag ikke er en lille niche.

Flere danskere gør det godt i spilverdenen. I 2021 fik det danske spil Subway Surfers titlen som det mest downloadede spil på tværs af alle mobilplatforme.

Første rene internet tv-kanal

Udover at være en platform for spilinteresserede med nyheder, spilanmeldelser og videoindslag, så udmærker Pixel.tv sig også ved at være Danmarks første rene internetbaserede tv-kanal.

Thomas Bense fortsætter som direktør i virksomheden.

Overfor Ekstra Bladet ønsker Thomas Bense ikke at kommentere på, hvor mange penge han har høstet fra børsnoterede Astralis.

Til Ekstra Bladet siger han dog, at det var vigtigt for ham at få en partner ind i virksomheden, der delte den samme passion omkring spil.

- 'Da Astralis viste interesse, var det interessant med det samme'.

For godt et år siden fik spileksperten sit andet barn med Cecilie Fisker. Parret annoncerede i december, at de skal giftes. Datoen er endnu ikke sat.