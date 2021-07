Stærke mobilnyheder fra Motorola

De tre nye smartphones, som Motorola netop har afsløret, er prissat i den lavere ende. To af modellerne vil særligt være interessante for de mobilkøbere, som ikke vil flås af mobilproducenterne.

Motorola Edge 20 er den vigtigste model at lægge mærke til. Den koster 3.699 kroner uden abonnement. Her får du en stærk telefon til prisen, der byder på 5G-adgang, en gigantisk 108 megapixels-kamerasensor og 144 Hz opdateringshastighed på skærmen.

De hidtil dyreste topmodeller fra konkurrenterne opdaterer skærmbilledet 120 gange per sekund, men grafikken vil på Motorola Edge 20 glide som en varm kniv gennem en pakke smør. 144 Hz er vanvittigt i denne prisklasse.

Edge 20 er desuden klar til fremtidens Wi-Fi-standard, Wi-Fi 6E. Samtidigt lover producenten opdateringer til telefonen de kommende tre år.

Selvom Edge 20 sagtens kan friste ens techhjerte, er der dog andre fisk i søen. Blandt andet OnePlus Nord 2, som vi anmeldte for få dage siden. OnePlus er tilmed er 400 kroner billigere, men Motorola Edge 20 er på flere punkter vildere, når jeg kigger ned i detaljerne.

Det får du i Edge 20-serien Motorola Edge 20 Pro

- Processor: Qualcomm SD 870

- Lagerplads 256 GB / 12 GB RAM

- Skærm: 6.67", 144 Hz Motorola Edge 20

- Processor: Qualcomm SD 778G

- Lagerplads 128 GB / 8 GB RAM

- Skærm: 6.67", 144 Hz Motorola Edge 20 Lte

- Processor: MediaTek Dimensity 720

- Lagerplads 128 GB / 8 GB RAM

- Skærm: 6.67", 90 Hz

Lite er endnu billigere

Den billigste model i Moto-serien er Motorola Edge 20 Lite, hvor prisen er banket ned i 2.699 kroner uden abonnement - og du får stadig 108 megapixels kamerasensor.

Opdateringshastigheden i skærmen er på Edge 20 Lite 90 Hz og sammen med et større batteri, end på de to andre modeller, tegner det til, at Lite kan være en langtidsholdbar lillebror. Bemærk, at 90 Hz svarer til det, som du får i den føromtalte OnePlus-telefon - blot til en markant lavere pris.

Jeg er lidt forbeholden ved processoren, motoren som driver Edge 20 Lite. Motorola har valgt Dimensity 720 fra taiwanske MediaTek fremfor en tilsvarende Qualcomm-type. MediaTek Dimensity 720 kan, ifølge Motorola, sammenlignes med Qualcomm Snapdragon 750. Om den yder lige så godt, må min kommende anmeldelse vise.

Motorola Edge 20 Lite i skarp konkurrence med Xiaomi Mi 11 Lite 5G, der er små 300 kroner dyrere.

Motorolas Lite-model ligner et godt køb til dig, der har et begrænset budget til en ny smartphone.

Her er priserne Edge 20 Pro: 4.999 kr.

Edge 20: 3.699 kr.

Edge 20 Lite: 2.699 kr.

Drop den dyreste model

På toppen af dagens lancering finder vi Motorola Edge 20 Pro til godt 5.000 kroner. Telefonen har fine specifikationer, men du får ikke en telefon, der er 3.000 kroner bedre end Motorola Edge 20. Det tør jeg godt allerede nu garantere.

Alle tre modeller bliver tilgængelig i Danmark hos alle teleselskaber fra den. 31 august 2021.

