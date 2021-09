Stor ændring i ny Windows

Microsoft har netop annonceret, at tirsdag den 5. oktober 2021 bliver dagen, hvor Windows 11 er klar til download.

Alle der har Windows 10 installeret på deres PC, kan opdatere gratis.

Det bliver selvfølgelig også muligt at købe computere, hvor Windows 11 er pre-installeret fra salgsæsken.

Den elskede start-knap ændres

Den største nyhed, som de fleste vil lægge mærke til, er ændringen af startknappen og menuen.

I stedet for at være placeret yderst til venstre, er start- og programgenveje flyttet ind på midten af skærmen - dog stadig i bunden.

Start- og programmenuen minder således rigtigt meget om, hvordan Apples macOS fungerer på Mac-computere.

Denne radikale ændring har potentialet til at eksplodere negativt i hovedet på Microsoft.

Den nuværende platform Windows 10, vil Microsoft kun holde i live frem til 2025.

Artiklen fortsætter herunder

Start- og programmenuen ændres radikalt fra Windows 11 (Foto: Microsoft)

Windows 11: De vigtigste ændringer Nyt grafisk design

Lyddesignet er ændret

Startmenuen er centreret i midten

Nye værktøjer til at multitaske

Samtaler fra Microsoft Teams er integreret

Optimeret mod gaming

Redesignet Microsoft Store

Flere værktøjer for brugere med handicaps

Optimering af systemets hastighed Vis mere Vis mindre

Brugerne hader ændringer

Startknappen har været et ikonisk element i platformen siden Windows 95, der kom for 26 år siden. Derfor må der forventes et vist pres på Microsoft, når Windows 11 sendes ud i hænderne på forbrugerne.

I 2012 tog Microsoft et opgør med knappen og menuen. Windows 8 kom med en startskærm bygget op af firkanter. Ændringen var drastisk og brugerne hadede det.

Da Windows 10 så dagens lys for seks år siden, var både knap og menu da også tilbage på sin gode gamle plads. Nu forsøger Microsoft så endnu engang at revitalisere det ikoniske layout.

Microsoft har for kort tid siden introduceret en skybaseret Windows-udgave. Du kan læse mere om Windows 365 her.