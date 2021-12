Stor opdatering til din iPhone

Apple har netop udsendt iOS 15.2 til iPhone. Det er en stor opdatering med flere store nyheder.

Den største nyhed for danske iPhone-ejere er en ny rapport, der afslører, hvilke apps som har anvendt data fra din telefon.

Du kan se når f.eks. Instagram eller Facebook aflæser din lokalitet, hvis App Store kigger i dine kontakter eller hvilke apps, der har været forbundet til din mikrofon eller kameraet.

Rapporten viser også, hvilke apps der har trukket data.

Du finder rapporten i Indstillinger > Anonymitet > Rapport om app-anonymitet.

Det kan du bruge rapporten til

Med app-rapporten giver Apple dig mulighed for at holde øje med, om du har apps på telefonen, der aflurer, hvor du er eller som snager i dine kontakter.

Sådanne data kan 'datakøbmænd' sælge videre.

Du skal altid spørge dig selv om, hvad en given app skal bruge forskellige adgange til. Hvorfor skal f.eks. en app til dit headset have lov til at kigge i dine kontakter?

Finder du en app, som snager lovligt meget, kan du indstillingerne for appen deaktivere adgangen eller afinstallere appen.

Læs her hvordan du stopper apps, der stjæler din placering.

Giv efterkommere adgang til dine data

Med iOS 15.2 får du adgang til en ny funktion kaldet 'Arvekontakt'.

Med Arvekontakt kan du angive personer som arvekontakt eller efterkommere, Disse kan få adgang til dine fotos, videoer, noter, dokumenter og andre personlige oplysninger, efter du er død.

Sikkerhedskopier i iCloud er også inkluderet i din digitale arv på iPhone.

Læs min guide til, hvordan du bruger Arvekontakt på iPhone.

Nøgenbeskyttelse af børn kommer ikke til Danmark

En anden stor nyhed i iOS 15.2 er et nyt sikkerhedsværktøj mod nøgenhed.

Indstillingen giver mulighed for, at man kan aktivere advarsler til børnene, når de sender eller modtager billeder, som indeholder nøgenhed. Når børn enten sender eller modtager billeder i iMessage, der indeholder nøgenhed, er billedet ‘sløret’.

Forsøger barnet at sende et billede, advares barnet. Forældre får dog ikke automatisk besked, men børn kan i situationerne kontakte forældrene direkte via iMessage.

I første omgang er funktionen kun tilgængelig for amerikanske brugere, der kan aktivere muligheden via Familiedeling, som du kan læse mere om her.

Foruden den nye iOS-opdatering, så er der også ny opdatering klar til iPad, Apple Watch og Apple TV.