560 milliarder: Derfor gør de det

Xbox og PlayStation-ejere har sammen med investorer i gamingbranchen været vidne til en opsigtsvækkende start på 2022.

Tre af industriens mastodonter har været på strandhugst og opkøbt konkurrenter for, hvad der svarer til hundredvis af milliarder i danske kroner i en krig, der først lige er gået i gang.

- Der er krig. Krig om at erhverve folks opmærksomhed digitalt, siger gaming- og innovationsekspert Mads Christiansen, der til dagligt driver investeringsselskabet NewDeal Invest, til Ekstra Bladet.

85 milliarder dollars - eller cirka 560.000.000.000 kroner afrundet til dansk valuta - har de tre største brugt på at opkøbe andre virksomheder. Og det er der en hel særlig grund til.

Kraftig stigning

Mads Christiansen peger på en rapport fra den amerikanske investor Ark Invest, der mener, at vores tidsforbrug på internettet i vores fritid vil være steget kraftigt om ti år.

- Der viser de, at 38 procent af vores fritid i dag bruges online. De forventer, at det vil stige til 52 procent i 2030.

Activisions nyeste udgave af spillet Call of Duty: Warzone er blevet downloadet 100 millioner gange på 13 måneder. På billedet ses spiludvikleren på Electronic Entertainment Expo i Los Angeles i juni 2013. Foto: Reuters/Mike Blake

Samtidig er vores spilforbrug eksploderet under pandemien, og både Sony og Microsoft kunne sidste år præsentere rekordregnskaber på gamingområdet. Fra sidstnævnte lød det også, at efterspørgslen på Xbox var så stor, at produktionen ikke kunne følge med.

- De her spil bliver ligesom gågaden i midtbyen i gamle dage. Det bliver der, alle brugerne ender. Så hvor huspriserne falder ét sted, så kommer huspriserne til at stige i en by i Fortnite, fordi folks opmærksomhed er flyttet fra den fysiske verden til online. Som virksomhed vil du have deres opmærksomhed, siger Mads Christiansen.

Handler ikke om at sælge konsoller

Både Xbox og Playstation tilbyder forskellige typer af abonnementer, der giver adgang til spil. Med de massive opkøb får de 'flere butikker' i deres 'gågade', og med det følger flere kunder, data og mere opmærksomhed.

- Microsoft købte Bethesda og Minecraft for nogle år siden. De har været aktive. Indtil videre har det været for at have nogle spil, som hørte til Xbox eller Sonys PlayStation. Konkurrencemyndighederne kommer til at se på, om brugernes adgang til spillene bliver mindre.

- Det vil være konkurrenceforvridende, hvis brugerne får sværere ved at få fat i spillene ... Hvis for eksempel Activisions spil bliver lukket inde og kun kan spilles på Xbox, så skal du købe en Xbox for at kunne spille Call of Duty i stedet for at kunne spille det på flere platforme.

Det tror Mads Christiansen dog ikke kommer til at ske.

- Microsofts intention (med handlen, red.) er ikke at sælge Xbox. Intentionen er at få brugerne ind i deres økosystem og få deres opmærksomhed. Og ud over opmærksomhed genererer man også data, når man interagerer med et system, så på den måde handler det ikke om Xbox, men om brugernes opmærksomhed, lyder det fra Mads Christiansen.

Sonys PlayStation og Microsofts Xbox er de største spillere på konsolmarkedet. Det fungerer også som hver deres mekka for brugernes data og opmærksomhed. På billedet ses PlayStation 5 og Xbox Series X. Foto: Shutterstock/Montage Ekstra Bladet

Flere på vej

Den canadiske journalist Geoff Keighley skrev tidligere på ugen på Twitter, at der er rygter om flere store handler i år. Keighley er vært på awardshowet The Game Awards, der i 2021 blev set af mere end 85 millioner mennesker.