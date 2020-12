5G overalt: Her er det bedst

Torsdag tændte Teleselskabet 3 for 5G-signalet i Danmark. I første omgang dog alene i København og Roskilde.

Det betyder, at alle fire teleoperatører i Danmark med eget netværk nu har 5G. Men et tjek af dækningen og betingelserne for at bruge den nye teknologi afslører, at der er stor forskel på, hvad kunderne får i de forskellige netværk.

Samtidig skal man være klar over, at de 'ægte' 5G-hastigheder, som er hurtigst, tidligst kommer til landet i midten af næste år. Forklaringen er, at auktionen over de frekvenser, der skal bruges til de hurtige dataoverførsler, er meget forsinket og først gennemføres næste år.

Indtil videre går det derfor ikke synderligt stærkere på 5G end på 4G-netværket, der samtidig har en markant bedre dækning.

Yousee: Dækker i hele landet

Målt på dækning er TDC Net, som blandt andet YouSee benytter sig af, det bedste lige nu.

Mens de andre teleoperatører har pletvis dækning i København og andre større byer, har TDC Net nemlig valgt at give den gas med sin udrulning.

Således er 80 procent af alle danskere i dag dækket, hvis de bruger et teleselskab, der roamer på TDC Net.

Som hos tre ud af de fire operatører kræver det dog et af de dyrere abonnementer hos YouSee, hvis man vil have 5G-adgang der.

Teleselskabet 3: Dækker alle kunder

Teleselskabet 3 har modsat sine konkurrenter valgt at lægge 5G ind i samtlige abonnementer, som privatkunder kan købe. Og det gælder også kunder i søsterselskabet Oister.

Det er dog kun et begrænset antal af dem, der får glæde af muligheden, da netværket indtil videre alene dækker i København og Roskilde.

Vi skal også helt hen til sommeren 2022, før 5G ventes at blive landsdækkende hos 3.

Det kræver en opdatering af de eksisterende telemaster og ikke mindst udstyret, som antenner bruger, for at understøtte 5G. Foto: TDC

Kræver 5G-klar telefon Det er ikke kun dækningen og prisen, der afgør, hvilket teleselskab du bør vælge. Du skal også have en 5G-telefon, som selskabet understøtter. Det vil lige nu sige de bedst kendte mærker som Samsung og Apple. Du er derfor altid en god idé tjekke med teleselskabet, om den 5G-telefon, du vil bruge, også er understøttet. Og som en læser skriver til Ekstra Bladet, er det vigtigt ligeledes at tjekke 5G-dækningen, hvor man bor. For selvom et teleselskab som Yousee markedsfører sig med landsdækkende 5G, vil der fortsat være mange områder, der ikke er dækket, da 20 procent af danskerne fortsat ikke har adgang til antenner med 5G. Du kan normalt tjekke dækningen på de dækningskort, de enkelte selskaber har på deres hjemmesider.

Telia og Telenor: Dækker de kommende år

Telia og Telenor deler netværk, men har forskellig strategi for sin udrulning.

Således har Telenor valgt at lægge sin 5G-dækning først i Aalborg og København, mens Telia satser på København først, mens Aarhus, Odense og andre større byer følger efter om kort tid.

Ingen af de to selskaber har dog sat dato på, hvornår de bliver landsdækkende, men lover alene, at det kommer til at ske 'de kommende år'.

Som hos YouSee kræver det udvalgte og dyrere abonnementer at bruge 5G hos Telenor og Telia.

