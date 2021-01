Advarer danske kunder mod Amazon

Forbrugerrådet Tænk vil have danske myndigheder til at kulegrave amerikansk techgigant efter afsløringer om grov manipulering af norske kunder

Også danske kunder skal tænke sig godt om, før de handler med den amerikanske techgigant Amazon.

Det er vurderingen fra Forbrugerrådet Tænk, efter dets norske søsterorganisation, Forbrukarrådet, torsdag offentliggjorde en omfattende undersøgelse af selskabets kundepolitik.

Anmelder Amazon: Narrer dig til at blive

Vanvittigt kompliceret

For også når danske kunder forsøger at opsige deres abonnement på streamingtjenesten Amazon Prime Video, gør firmaet alt for at hindre det, viser undersøgelsen.

- Det er vanvittigt kompliceret for forbrugerne.

- Man kan næsten ikke tro andet, end at Amazon spekulerer i at gøre det så besværligt som muligt, siger Anette Høyrup, der er chefjurist i Forbrugerrådet Tænk, til Ekstra Bladet.

- De forsøger at fastholde kunderne i stedet for at give en god service.

- Du skal altid tjekke, hvad betingelserne er for at opsige et abonnement, før du indgår en aftale lyder rådet fra Anette Høyrup. Pr-foto

- Amazon vil jo nok forsvare sig med, at de bare opfører sig som en forretning, der skal tjene nogle penge?

- Selvfølgelig må man tjene penge og forsøge at få kunderne til at blive. Men man må ikke gøre det nærmest umuligt at opsige.

- Jeg mener, deres metoder strider imod god markedsføringsskik. Her mener jeg, at de manipulerer og vildleder kunden til at fastholde abonnementet.

- Det bliver simpelthen så svært at opsige, at Amazon overskrider grænsen for, hvad der er i orden.

Sådan fungerer metoden, som den norske organisation angriber Amazon for ulovligt at bruge. Video: YouTube

- Så det skal være lige så nemt at opsige et abonnement, som det er at tegne det?

- Ja, det skal være lige så nemt at komme ud, som det var at komme ind.

- For problemet er jo, at mange forbrugere i dag indgår deres aftaler digitalt. Derfor er det ikke alene hos Amazon, at det kan være kompliceret at komme ud af aftalen igen.

- Forskellen til mange andre tjenester er bare, at der i Amazons tilfælde er tale om en usædvanlig kompliceret metode, man som forbruger skal kunne gennemskue for at komme ud.

Seerkrig: Sådan streamer du billigst

- Hvad vil I gøre?

- Vi sender et brev til den danske forbrugerombudsmand i dag og henviser til sagen fra Norge. Vi håber, at hun vil tage sagen op.

- Hvad er dit råd til forbrugerne?

- Sagen viser jo, hvor vigtigt det er, at man lige bruger fem minutter på at tjekke både betingelser og muligheden for at sige op, før man accepterer en ny aftale.

- Og hvis man ikke kan gennemskue, hvordan man kommer ud igen, bør man bore i det eller forlange nogle svar fra firmaet, inden man siger ja.

Ekstra Bladet har torsdag morgen bedt Amazon om en kommentar til sagen. Du kan læse hele den norske undersøgelse her.