Advarer hjertepatienter mod ny iPhone

Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, der er følsomt over for magneter, skal du holde iPhone 12 og andre modeller i den nye serie fra Apple på god afstand.

For ny medicinsk forskning viser nu, at telefonerne, der har magneter på bagsiden til brug under trådløs opladning, i værste fald kan forstyrre pacemakere på en måde, der kan skade patienternes behandling.

Forskerne advarer særligt dem, der har som vane at lægge deres telefon i en skjortelomme tæt på brystet. Og samme bekymring deler Apple, der selv har lagt en advarsel ud på sin hjemmeside.

Apples vilde plan: Bygger iPhone om

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan ser det ud, når man har fået en pacemaker indopereret. Foto: Simon Fals/Ritzau Scanpix

Samsung kopierer OnePlus

Flere magneter end før

Rådet fra Apple er, at man holder telefonen 15 centimeter fra udstyr, der kan blive påvirket. Og sikrer hele 30 centimeters afstand, når telefonen oplades med den trådløse lader, som firmaet har udviklet til at passe sammen med magneterne i iPhone 12-serien.

Et andet råd er, at patienter, der bruger modellen, taler med lægen og får råd, der passer til deres behandling.

Der findes allerede magneter i tidligere modeller end iPhone 12, men den nye serie har flere. Alligevel vurderer Apple ikke, at risikoen er steget, men har altså alligevel lagt advarslen ud.

Red din mobil fra kulden

Sådan virker prislinks i denne artikel Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når læserne klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling. Samarbejdet har ingen betydning for, hvilke tests eller techhistorier vi bringer - eller en eventuel bedømmelse af et produkt. - redaktionen

Dårlig mobildækning? Sådan løser du det