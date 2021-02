Advarer mod bank: - Hold dig væk

KOKS I KASSEN: Kunder føler sig svigtet af Saxo Bank, der hverken svarer eller handler, når de har brug for hjælp

Det burde være en formalitet at flytte sine penge eller ændre en investering, hvis man er kunde hos en af Danmarks mest digitale handelsplatforme.

Alligevel hagler kritikken i disse dage ned over Saxo Bank.

’Svært at få sine penge ud og tilbage!’ skriver en af de vrede kunder på Trustpilot.

’Man får en mail, hvor der står, man får pengene inden for fire dage ... en uge senere er de ikke kommet. To uger længere henne er de stadig ikke kommet, og kundeservice fortæller, de ville komme indenfor en uge.’

’Det gjorde de så ikke ... har nu ventet mere end tre uger og er formentligt gået glip af det afkastet fra den aktie, de penge skulle have været i ...’

Trak penge for opsagt abonnement

Og klageren er ikke alene, viser flere henvendelser, som Ekstra Bladet har fået, hvor problemet er det samme. På Trustpilot er en af kunderne også meget direkte i sit råd til andre:

’HOLD DIG VÆK.’

’Du kan sagtens overføre penge, men du kan ikke trække dem ud igen, hvilket er formålet med trading!!!’

Eller som en anden skriver:

’Pengene tager de på et splitsekund, men tilsyneladende beholder de dem også, eller gør det meget svært for forbrugeren at få disse MINE midler ud igen. Vanvittigt.’

På Trustpilot får kunderne i øvrigt dette standardsvar på de fleste af klagerne:

’Jeg kan godt forstå din frustration over ventetiden, som netop nu kan være højere end normalt, da vi oplever en markant stigning i antallet af nye kunder samt høj handelsaktivitet.’

Kim Fournais står i spidsen for Saxo Bank, som har gjort ham til en særdeles holden mand. Det hjælper så ikke de kunder, der lige nu kæmper for at komme i kontakt med banken eller ikke kan få fingrene i deres penge. Foto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Drukner i kunder

Hos Saxo Bank forstår den ansvarlige ledelse godt, hvorfor nogle af kunderne brokker sig.

- Saxo Bank har i de seneste måneder budt velkommen til et rekordhøjt antal nye kunder.

- Den store aktivitet har dog også medført, at der har været en utilfredsstillende ventetid, når kunder ringer til vores support. Det beklager vi, lyder det fra Johannes Rovsing, der er nordisk direktør i Saxo Bank

- Vi har allerede ansat, og ansætter løbende, nye kolleger i kundeservice og gør vores absolut bedste for at give en god service til alle kunder. Der går desværre lidt tid, fra vi har fundet nye dygtige kolleger, til de er fuldt oplært og klar til at hjælpe vores kunder.

- Vi forstår til fulde den frustration, flere af vores kunder oplever i forhold til ventetiden, som netop nu kan være længere end normalt.

Ifølge Johannes Rovsing ligger der en teknisk forklaring bag de problemer, som kunderne har med at overføre penge.

- Der kan for nogle kunder være forhold omkring deres konti, som gør, at eksempelvis udbetaling af midler også bliver en smule forsinket, da enkelte sager kræver manuel håndtering.

- Det skyldes primært, at Saxo Bank ikke foretager såkaldte tredjepartsbetalinger, hvilket betyder, at kunder som udgangspunkt kun kan overføre midler til eget pengeinstitut. Dette er en sikkerhed for både os og vores kunder.

