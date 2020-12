Advarer mod webshop: Bondefanger dig

Forbrugerombudsmanden er druknet i klager over firmaet bag copenhagenlashes.dk - lad være med at handle der, advarer hun

TIP OS: Ved du mere om folkene bag denne webshop? Del din viden i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes

Hvis du eller nogen du kender er på jagt efter billig vippe- og brynserum, skal I holde jer langt væk fra Randers-firmaet ECOM IVS og dets webshop kaldet copenhagenlashes.dk.

Ifølge Forbrugerombudsmanden og talrige kunder bør man på ingen måde handle på hjemmesiden, da man risikerer at blive narret til et dyrt abonnement.

Flere kunder advarer også på Trustpilot om, at de ikke har modtaget de lovede varer, men alene er blevet opkrævet pengene.

Berygtet webshop konkurs: Direktør forsvundet

Grove lovovertrædelser

Metoden, som firmaet nu får kritik for, er velkendt: Sælg et produkt meget billigere end andre. Og gem så et krav om abonnementsbetaling dybt nede i betingelserne, hvis det overhovedet står der.

Fidusen er naturligvis, at firmaet lynhurtigt opkræver meget mere end det beskedne beløb, som produktet koster.

'Her er tale om grove lovovertrædelser, hvor der bliver hævet penge direkte på forbrugernes konti,' skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en udtalelse om copenhagenlashes.dk.

'Det er ikke lovligt at lokke kunder med gode tilbud og så tilmelde dem et betalingsabonnement, uden at oplyse tydeligt om det.'

Se manuskriptet: Løj for at skaffe nye kunder

Ombudsmand: Bondefanger børn

Ombudsmanden, der har fået mere end 40 klager i sagen, kritiserer også copenhagenlashes.dk for, at mindreårige - og dermed umyndige - er blevet bondefanget til at indgå et abonnement.

Kravene, som firmaet stiller for at opsige abonnementet, er ifølge Christina Toftegaard Nielsen ligeledes i strid med loven.

Ekstra Bladet har bedt Sebastian Møller Gaardsøe, der er direktør for ECOM IVS og dermed copenhagenlashes.dk, om en kommentar til sagen.

TIP OS: Ved du mere om folkene bag denne webshop? Del din viden i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes

Ejede fupfirma: - Ikke mit ansvar

Det kan du gøre Kontakt Copenhagen Lahses og gør opmærksom på, at du ikke mener, at du har accepteret abonnementsaftalen. Du er ikke bundet af abonnementsaftalen, hvis oplysningerne ikke var tydelige og fremhævede. Du kan henvise til forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2. Kontakt din bank og gør opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet. Du kan henvise til betalingslovens § 82. Kilde: Forbrugerombudsmanden

Hæver prisen 390 procent