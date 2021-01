Advarer telekunder: - Tjek dit abonnement i dag

TIP OS: Er du ramt af problemerne eller ansat hos Norlys og Stofa? Del din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes via ekstrabladet@protonmail.com eller signal/telegram: 24251313

Siden sidste efterår har den særlige myndighed for fusioner i Danmark fulgt tæt med i, hvordan energi- og telekoncernen Norlys håndterer de over 100.000 snart tidligere Waoo-kunder, som skal have en ny leverandør fra senest 1. februar.

Myndigheden, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, skal nemlig føre tilsyn med, at Norlys lever op til det, selskabet selv har foreslået og forpligtet sig til, for at få godkendt den fusion, der i sin tid skabte koncernen.

- Vores hovedkrav var, at de ikke bare måtte flytte kunderne over på Stofa, som jo var det, de havde tænkt sig at gøre med fusionen, forklarer kontorchef Søren Bo Rasmussen, der har ansvar for fusioner.

- Vi afgjorde, at forbrugerne skulle have et valg, understreger han i et interview med Ekstra Bladet.

Søren Bo Rasmussen sidder i spidsen for myndighedernes godkendelse af den telefusion, der skabte Norlys. Og han understreger i dag, at det er Norlys, der har sagt ja til de betingelser, som selskabet i dag kæmper med at opfylde. Havde de sagt nej, var fusionen nemlig ikke blevet godkendt. Arkivfoto: Sofia Busk

Stofa-chef om sort skærm: - Alvorligt

Først opdaget nu

Norlys skulle derfor sende et brev ud om, at kunderne skal vælge en leverandør. Og Norlys - der selv er leverandør via Stofa - må ikke i alle breve stå øverst på listen over muligheder, da rækkefølgen af leverandørerne skal være tilfældig.

- Det skal give forbrugerne en lige mulighed for at vælge ud fra de enkelte leverandørers hjemmeside, hvor de så kan finde de bedste tilbud.

De seneste dage er det imidlertid kommet frem, at brevet og de efterfølgende remindere fra Norlys ikke har haft den ønskede effekt.

Op mod 20.000 kunder har nemlig fortsat ikke valgt en leverandør. Gør de det ikke senest 31. januar, bliver tv- og netforbindelsen afbrudt.

- Vi har først for ganske nylig fået af vide, at der er en lang række kunder, der ikke har valgt, og som derfor risikerer at stå uden internet og tv, siger Søren Bo Rasmussen om den seneste udvikling i sagen.

- Der var dog en anden deadline i forhold til nogle kunder, som blev opsagt tidligere. Der har vi været i dialog om, at Norlys skulle udsende noget mere information, som de også gjorde.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Er du ramt: Sådan skifter du Tirsdag lagde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en klar opfordring ud til de mange, der nu er ramt af skiftet fra Waoo til en ny leverandør: Tjek de tv- og internetaftaler du har. For det er ikke sikkert, at det produkt, som Stofa Fiber tilbyder, er det, der er bedst eller billigt, vurderer styrelsen. Den vurdering skal den enkelte forbruger nemlig foretage blandt de fem tv-udbydere og ti bredbåndsudbydere, der lige nu forsøger at overbevise de 110.000 Waoo-kunder om, at de skal vælge dem. Du kan herunder se styrelsens råd til, hvordan man bedst håndterer skiftet: Afklar dine behov: Hvor stort et dataforbrug har du? Har du brug for ekstra tjenester, fx musiktjeneste?

Skab overblik over dine muligheder. Hvis du er blandt de over 100.000 kunder i Midt- og Nordjylland, som Eniig har lagt fibernet ud hos, har du allerede modtaget et brev fra Eniig Fiber med en liste over udbydere, du kan vælge imellem

De bredbåndsleverandører, som de berørte kunder nu kan vælge imellem er: Altibox, BOLIG·NET, Boxer, Fastspeed, Hiper, Kviknet, Stofa, Telenor, Waoo fra Fibia og Yousee.

De tv-leverandører, som de berørte kunder nu kan vælge imellem er: Altibox, Boxer, Stofa, Waoo fra Fibia, Yousee.

Gå ind på de enkelte udbyderes hjemmesider, og sammenlign priser via linkene i brevet

Kontakt selskaberne via telefon eller mail

Spørg familie og venner om deres erfaringer på markedet

Hold øje med reklamer og medieomtale af produktet Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Slagtes for telekaos

I tæt dialog

Selvom risikoen er stigende for, at tusindvis snart får sort skærm, findes der også flere forklaringer på, at mange ikke har trukket deres valg endnu, mener styrelsen.

- Der er en gruppe kunder, som først nu får mulighed for at vælge den leverandør, de gerne vil have. Nemlig dem, der gerne vil beholde Waoo som leverandør.

- De har ikke haft muligheden før nu, ifølge det vi er blevet orienteret om. Det kan måske forklare nogle af dem, som venter.

- Der har ikke været et krav fra jer om, at Norlys løbende skulle rapportere om, hvor langt de var nået?

- Nej, vi har ikke stillet krav om, at de uge for uge skulle melde ind, hvor mange der manglede at vælge leverandør.

- Men vi har det sidste halve år mindst en gang om ugen været i dialog med dem om alle mulige andre ting i forbindelse med deres tilsagn.

- Men I er ikke undervejs blevet opmærksom på, at der manglede så mange?

- Nej, og det er reelt først nu, at vi for alvor kan se, at der mangler mange. Mange forbrugere vælger også i sidste øjeblik.

- Men det er klart, at der har været rigtig meget opfølgning siden i efteråret og stadig er det i forhold til detaljerne, hvor vi har holdt dem i ørerne for, at de lever op til tilsagnet om fair konkurrence.

Tusindvis risikerer sort skærm

Ikke vores valg

Søren Bo Rasmussen understreger samtidig, at ansvaret for at overflytte de mange kunder ligger hos Norlys.

- Det er Norlys, der har valgt, at Waoo ikke længere skulle være forbrugernes standardvalg, og som derfor har valgt at slukke for signalet pr 1. februar. Det er ikke et krav fra os.

- Og som nævnt var vores krav, at Norlys ikke automatisk måtte slukke for Waoo og tvinge kunderne over til Stofa.

Styrelsen forventer, at Norlys nu sætter turbo på arbejdet med at sikre, at alle kunder får mulighed for at vælge den leverandør, de ønsker:

- Det er min overbevisning, at de nu kommer til at sende både sms, breve og følge op telefonisk op over for dem, der ikke har reageret.

- Og vi følger fortsat tæt med. Når det hele er overstået, evaluerer vi også, hvordan det er gået. Og ikke mindst hvor de her forbrugere er gået hen.

- Det er jo vigtigt at finde ud af, så vi kan se, om beslutningen om at skabe konkurrence har haft en effekt.

TIP OS: Er du ramt af problemerne eller ansat hos Norlys og Stofa? Del din historie i en mail til tech@eb.dk - fortrolighed gives, hvis det ønskes via ekstrabladet@protonmail.com eller signal/telegram: 24251313