Afsløret før tid

I midten af januar lancerer Samsung årets nyheder i Galaxy S-serien. Men allerede inden er så godt som alt om de nye mobiltelefoner blevet afsløret ved læk til forskellige techmedier. Senest i ganske detaljeret grad hos Winfuture.de.

En kvalificeret forventning er derfor, at der kommer mindst to modeller. Nemlig en Galaxy S21 med et 6,2 tommers display. Og en 6,7 tommers model kaldet Galaxy S21+.

Begge displays understøtter en opdateringshastighed på op til 120 Hertz, der - bortset fra hos Apple - i dag er standarden i de dyreste mobiltelefoner.

En tredje mulighed er en Galaxy S21 Ultra med et 6,8 tommers display, der måske får understøttelse af den pen, som Note-serien indtil nu har haft monopol på. Alle modeller har Android 11 som styresystem.

Telefonen du vil elske at hade

Foto: Samsung/Winfuture.de

Kameraer nedsænket

Designmæssigt har Samsung sænket det tidligere så dominerende kameramodul ned i modellerne, hvilket er en tiltrængt forbedring af de lidt for klodsede kameraer.

Teknologisk ventes kameraerne på begge modeller dog ikke at blive et tigerspring, da de stort set ligner dem, der allerede sidder i S20-serien.

Et flagskib på budget

Foto: Samsung/Winfuture.de

Burde koste mere

Ingen oplader i salgskassen

4000 mAh ventes batteriet i S21 at blive, mens der er et mere solidt 4800 mAh batteri i Plus-udgaven. Samtidig spises europæiske og dermed danske kunder af med den langsommere Exynos-processor, som Samsung selv står bag.

I USA bruges i stedet en processor fra Snapdragon, hvilket er en uforståelig forskelsbehandling af kunderne. Uanset processor bydes der på otte gigabyte RAM og op til 256 gigabyte intern lagerplads, men sandsynligvis ingen mulighed for at bruge et eksternt hukommelseskort.

Alle udgaver af Galaxy S21 er naturligvis 5G-modeller. Endelig kan alle se frem til, at salgskassen ikke indeholder en oplader. Tak for inspirationen, Apple!

Foto: Samsung/Winfuture.de