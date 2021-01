Aktiefirma i shitstorm: Reddet af Google

Det er rart at have en ven i nøden.

Og det har det udskældte amerikanske aktiefirma Robinhood, efter Google i denne uge reddede firmaets elendige karakter på nettet.

De seneste dage er kritikken ellers haglet ned over firmaet fra dets kunder, efter det pludselig stoppede de private Reddit-investorer, der var i gang med at opkøbe aktier i firmaet Gamestop.

Ekspert om aktiepres: - Det er finansiel aktivisme

Den store kost

Siden har tusindvis af netbrugere haglet den app, som Robinhood har hos Google, ned. Også fordi flere har oplevet, at deres aktier angiveligt er blevet solgt af Robinhood, uden at de har bedt om det.

Robinhood lever af at hjælpe almindelige mennesker med at købe aktier. Derfor er vurderingen af firmaets app også kritisk, og en enkelt stjerne vil være svært at leve med.

Heldigvis for aktiefirmaet har Google nu grebet ind og fjernet over 100.000 kritiske anmeldelser, skriver 9to5Google.com.

Artiklen fortsætter under billedet...

Appen findes også i Apples butik. Men her har karakteren ikke rykket sig og ligger fortsat højt. Foto: Ritzau Scanpix

Fjerner sandheden efter nytårskoks

Google: Vi må godt

Spørgsmålet er så, hvordan og hvorfor søgegiganten sorterer i de mange anmeldelser? Ifølge The Verge, der også dækker sagen, bruger Google både algoritmer og mennesker til at vurdere anmeldelserne.

Og det er ifølge betingelserne for at lave anmeldelser ikke tilladt at anmelde alene med formålet at tvinge karakteren ned.

Spørgsmålet er så - som vi så det herhjemme i sagen om Michelin-restauranten Kokkeriet - om man overhovedet kan stole på et karaktersystem, hvor kritik fjernes, når der er meget af den?

Eller om en shitstorm netop er et udtryk for, at et firma som Robinhood eller Kokkeriet fortjener netop en stjerne, når kunderne for alvor føler sig svigtet af dem?