Anmelder Amazon: Narrer dig til at blive

Forbrukarrådet i Norge - eller hvad der svarer til Forbrugerrådet Tænk i Danmark - anklager nu den amerikanske techgigant Amazon for groft at fuske med kunderne.

Det sker ifølge en dybdeborende undersøgelse, som rådet netop har offentliggjort, ved, at firmaet gør det meget besværligt for kunderne af slippe ud af det abonnement, man skal tegne på Amazon Prime Video. Det er en streamingtjeneste, som også danske tv-seere har adgang til.

Og det er et problem, som ikke alene rammer kunder hos Amazon, men hos en lang række af abonnementstjenester, vurderer rådet.

- Det burde være lige så nemt at opsige et abonnement, som det er at tegne det. Og Amazon burde levere en god brugeroplevelse i stedet for at forhindre og snyde brugerne til at fortsætte med at betale for et abonnement, vurderer Finn Lützow-Holm Myrstad, der står i spidsen for undersøgelsen.

- Vores vurdering er, at den her praksis ikke alene er i strid med de forventninger, som kunderne har, men også er et brud på europæisk lov.

Forvirrer kunderne

Under overskriften 'du kan logge ud, men aldrig forlade' gennemgår rapporten, hvordan Amazon ifølge det norske forbrugerråd har indrettet sin digitale platform, så kunderne har svært ved at gennemskue, hvordan de faktisk siger op.

Det sker ved at forvirre dem med både ord og menuer, men også ved gentagne gange at 'nudge' dem, der forsøger at stoppe. Altså at blive ved med at tilbyde dem andre muligheder og påvirke dem til at beholde abonnementet, i stedet for at udføre den ordre som kunden ønsker: At sige op.

I en større rundspørge, som rådet har lavet, svarer hver fjerde forbruger også, at de har oplevet opsigelser på en række af abonnementstjenester som 'besværlige og frustrerende'.

Anmeldt for lovbrud

Fremgangsmåden kendes også herhjemme fra blandt andet teleselskaberne og andre abonnementsfirmaer, hvor det ofte er betydeligt sværere at opsige end at tilmelde sig et abonnement. Men også i form af direkte abonnementsfælder som du her kan læse mere om.

Men det er altså ifølge Forbrukarrådet ikke i orden. Og faktisk er sagen om Amazon så alvorlig, at organisationen nu har meldt sagen til forbrugermyndighederne.

Amazons politik er et brud på den forbrugerbeskyttelse, som europæiske forbrugere har, vurderer rådet. Der sker muligvis også en overtrædelse af amerikansk lov, lyder det i rapporten.

Ekstra Bladet har torsdag morgen bedt Amazon om en kommentar til sagen.

