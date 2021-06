Apple: Det må du ikke

NYHEDSANALYSE: Nægter at give dig lov til at hente mobile programmer andre steder end hos dem - Apple beskytter en gigantisk guldkalv, mener kritikere

Med Epic, der står bag kultspillet Fortnite, i spidsen har Apple de seneste måneder mødt en strøm af kritik for at tvinge udviklere af mobile programmer til at bruge firmaets appbutik. Og ikke mindst at forlange en andel på op til 30 procent af indtægterne.

Men selv med en aktuel retssag på halsen fra netop Epic og massiv politisk kritik i både EU og hjemlandet USA har Apple ikke tænkt at give sig. Heller ikke selvom det allerede er muligt at hente programmer fra andet end appbutikken, når du installerer programmer på Apples egne Mac-computere

Eller når du bruger Android-enheder, som giver brugerne mulighed for såkaldt sideloading. Altså at du kan installere programmer uden om Googles appbutik.

Hvad er logikken i, at Apple godt vil lade sig installere et program fra andre steder end deres appbutik, når det sker på en Mac-computer? Men ikke på iPad og iPhone? Den forskel forstår kritikerne af Apple slet ikke, selvom firmaet forsvarer sig med, at det er to forskellige brugssituationer. Foto: Mark Lennihan/Ritzau Scanpix

Apple: For din skyld

Onsdag offentliggjorde Apple en omfattende redegørelse om, hvorfor techgiganten mener, at sideloading er en alt for stor sikkerhedsrisiko. Og budskabet er klart: Det må du ikke. Og du må det ikke for din egen skyld, fordi dine mobile enheder så ender med at blive ødelagt, fyldes med skadelig software, eller du bliver svindlet.

De vigtigste pointer i redegørelsen er netop, at Apple allerede i dag stopper muligt snyd for milliarder af dollars ved at gennemgå og afvise programmer, hvis eneste formål er at narre penge ud af dig som bruger. Eller har som mål at stjæle dine personlige data og uhæmmet overvåge dig, uden at du har kontrol over det.

Alene i 2020 smed Apple derfor godt 470.000 teams ud af sit udviklerprogram på grund af mistanke om snyd. Yderligere omkring 205.000 udviklere blev afvist, allerede da de forsøgte at melde sig ind i programmet, som er nødvendigt for at kunne sælge en app til iPhone eller iPad.

Apples topchef, Tim Cook, måtte i sidste måned sætte sig i vidneskranken under den sag, som Epic har anlagt mod firmaet for at misbruge sit monopol på apps til iPhone og iPad. Grafik: Vicki Behringer/Ritzau Scanpix

Kritikere: Handler om penge

Det er dog ikke alene omsorg for dig som bruger, der nu får Apple til at gå i offensiven. Særligt det politiske pres på begge sider af Atlanten bekymrer tilsyneladende firmaets ledelse med Tim Cook i spidsen.

Der er nemlig milliarder af dollars i mistede indtægter på spil, hvis Apple pludselig tvinges til at slippe sit solide greb om, hvem der må lægge hvilke programmer ind. Og til hvilken pris.

Kritikere af Apples politik på området mener, at det amerikanske firma klart overdriver, hvor effektive det faktisk er til at stoppe snyd. De mener, at det lige så meget handler om penge for Apple. Og at it-sikkerhed er et bekvemt argument, når milliardforretningen i appbutikken gang på gang udsættes for at være en guldkalv.

Margrethe Vestager står i spidsen for den europæiske kamp mod Apples dominans, som EU i dag betragter som et monopol. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Ifølge kritikerne er løsningen i øvrigt ikke at gøre sikkerheden dårligere ved at give tilfælde og usikre appbutikker adgang til at installere programmer.

Den er i stedet, at Apple tvinges til at sætte sin 'skat' på apps markant ned. Og til at lancere nye, sikre løsninger som giver andre end Apple lov til at distribuere et program til iPhone og iPad. Helt som det altså sker på Mac-computere.