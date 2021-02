Apple går opkøbs-amok

Den amerikanske teknologi-gigant Apple har ufatteligt dybe lommer og ekspanderer forretningen hastigt.

Således opkøber iPhone-skaberen med Tim Cook i front et nyt firma cirka hver tredje eller fjerde uge.

Det skriver BBC.

Over de seneste seks år har Apple opkøbt omkring 100 firmaer, berettede Tim Cook på det årlige investormøde tirsdag.

Apple til angreb: Datapirater skal 'dø'

Enorm omsætning

Samtidig fortalte bossen, at Apple leverede det bedste kvartal nogensinde, da de omsatte for svimlende 680 milliarder kroner.

Apples mål med at opkøbe så enormt mange firmaer er, at man går efter at få de største talenter og den bedste teknologi ind i huset.

Koncernen største opkøb har været Beats Electronics, der stod bag de ikoniske røde hovedtelefoner Beats by Dre. Et opkøb, der kostede i omegnen af 18 milliarder.

Et andet prominent firma, der nu er under Apples vinger er Shazam, der har lavet en app, der kan genkende sange, hvis man nu ikke selv lige kan huske navnet på et nummer i radioen. Det køb løb op i 2,5 milliarder kroner.

5G telefoner og salg i Kina sender Apples indtjening i vejret

Mange bække små

Men generelt er opkøbene ikke af den ovennævnte størrelsesorden.

Tim Cook fortalte nemlig, at det oftest var mindre virksomheder, der leverer en teknologi, som Apple så kan inkorporere i egne produkter.

Blandt andet er grunden til, at man kan låse sin iPhone op med ansigtsgenkendelse, at Apple købte israelske PrimeSense, der udviklede den teknologi.

Men selvom Apple laver mange opkøb, kan det ikke måle sig med de største køb, som andre giganter har lavet.

Microsoft købte LinkedIn for 160 milliarder, Amazon betalte 84 milliarder kroner for Whole Foods, mens Facebook måtte hive 116 milliarder kroner op ad lommen for WhatsApp.

Advarer hjertepatienter mod ny iPhone

Se også: Musk overvejede at sælge Tesla til Apple