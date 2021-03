Apple ramt af fiasko

Det er ikke alt, Apple rører ved, der ender som guld.

Det ses i disse uger, hvor firmaet først droppede sin dyreste iMac, Pro-udgaven. Og nu er det så den ellers meget hypede højttaler kaldet HomePod, der får kniven.

Stemmetjeneste skuffer

Beslutningen om iMac giver god mening, da der angiveligt er nye, tyndere og hurtigere modeller på vej. Derimod har firmaets succes som producent af netværkshøjttalere fra begyndelsen haft det svært.

Således ramte HomePod aldrig bredt internationalt - herunder i Danmark. Forklaringen er, at den er alt for dyr i forhold til konkurrenterne. Og alt for låst fast til Apples univers af tjenester.

Det gør det så heller ikke meget bedre, at stemmetjenesten Siri aldrig har været en drøm at bruge.

Når konkurrenterne samtidig leverer bedre produkter til lavere priser og med en stemmetjeneste, der faktisk virker, forstår man godt, hvorfor HomePod aldrig blev en stor succes.

HomePod Mini (billedet) er ifølge Apple mere værd at satse på end den dyrere 'storebror', HomePod, som nu udgår. Foto: Apple

Satser på minien

Apple ruller vanen tro den helt store spinmaskine ud, når HomePods exit skal forklares. Det er nemlig en ny, billigere udgave kaldet HomePod Mini, at selskabet nu sætter sin lid til, forklarer pr-afdelingen til amerikanske techmedier.

Men heller ikke denne mindre model har danske kunder set noget til fra Apples egen hånd, da den hverken sælges i firmaets danske webshop eller hos Apples samarbejdspartnere som Humac.

Derimod sælges den af flere uautoriserede forhandlere herhjemme, der parallelimporterer den, hvilket HomePod også er blevet.

Apple lover i øvrigt eksisterende HomePod-ejere, at man fortsat vil opdatere højttalernes software og yde service på dem.

