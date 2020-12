Apple strammer sit datagreb

DIGITALT PRIVATLIV: Tvinger nu appudviklere til at 'varedeklarere' deres programmer og tjenester - det skal give brugerne bedre kontrol over private data

Fremover vil programmer, der er hentet i Apples appstore, indeholde en 'varedeklaration', der meget tydeligt beskriver, hvilke data de enkelte programmer og tjenester indsamler om dig.

I praksis vil hver eneste app skulle vise, hvilke data der bliver indsamlet for at følge dig. Hvilke data der er koblet til dig. Og hvilke anonyme data der ikke er koblet til dig eller bruges til at følge dig, men som alligevel samles sammen.

Sådan kan 'varedeklarationen' over dataindsamling i en app se ud. Skærmdump

Sådan vises det

Apple åbnede 8. december op for, at udviklerne kan registrere de data, der er en betingelse for, at de overhovedet kan have deres programmer i appstore.

Hvis Apple opdager, at udviklerne har løjet om, hvilke data de samler sammen, kan det i værste fald betyde, at de bliver smidt ud af den digitale butik.

For den enkelte bruger betyder det, at man ved hver app fremover kan finde et 'produktblad', hvor de tre kategorier af dataindsamling vises med hjælp af simple piktogramer.

For eksempel med en kompasnål der viser indsamling af data om din placering. Flere udviklere, blandt andet det Facebook-ejere Whatsapp, mener dog, at Apple har forsimplet forståelsen af dataindsamling så meget, at oplysningerne kan være misvisende.

Vil stoppe overvågning

Initiativet er i øvrigt blot et af flere, som Apple for tiden arbejder med for at sikre brugernes data.

Således vil 'datapirater' som Facebook og Google fremover få meget sværere ved at følge din vej rundt på nettet. Det skal indbyggede funktioner i Apples computere, mobiltelefoner og tablets sikre.

Det sker primært ved at blokere de teknologier, som techgiganter, der lever af dine private data, anvender.

Konsekvensen er samtidig, at digitale annoncører får sværere ved at målrette deres reklamer, fordi de - hvis kunderne ellers bruger et af Apples produkter - ikke længere kan få så meget at vide, som firmaet hidtil har kunne.

Du kan herunder se Apple-chefen Craig Federighi fortælle mere om, hvad firmaets strategi for indsamling af data er. Og hvorfor han og Apple mener, at brugerne har en ubetinget ret til at kunne beskytte deres privatliv mod kommerciel overvågning af følsomme data:

