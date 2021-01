Apple til angreb: Datapirater skal 'dø'

Her er hele talen

God eftermiddag.

John, tak for den flotte introduktion, og fordi vi måtte komme i dag.

Det er et privilegie at være her – og lære af dette kyndige panel – ved denne meget passende lejlighed, databeskyttelsesdagen.

I Bruxelles for lidt over to år siden talte jeg i selskab med min gode ven, den dybt savnede Giovanni Buttarelli, og databeskyttelsesmyndigheder fra hele verden om et dataindustrielt problem, der var opstået.

Til det møde spurgte vi os selv: 'Hvilken slags verden vil vi gerne leve i?'

Nu er der gået to år, og vi bør tage et alvorligt kig på, hvordan vi har besvaret dette spørgsmål.

Fakta er, at et komplet økosystem af virksomheder og datahandlere, leverandører af fake news og fortalere for splittelse, trackere og krejlere, som bare vil tjene hurtige penge, nu er mere tilstedeværende i vores liv end nogensinde før.

Og det har aldrig stået mere klart, hvordan dette for det første forringer vores grundlæggende ret til anonymitet og som konsekvens deraf, vores sociale struktur.

Som jeg har sagt før: “Hvis vi accepterer, at det er normalt og uundgåeligt, at alt i vores liv kan indsamles og sælges, så mister vi meget mere end data. Vi mister friheden til at være mennesker.”

Og alligevel står vi overfor en ny tid fyldt med håb. En tid præget af eftertænksomhed og reform. Og den mest konkrete fremgang sker takket være mange af jer.

GDPR har bevist, at kynikerne og sortseerne tog fejl. Forordningen har leveret et vigtigt fundament for rettigheder til anonymitet over hele verden, og implementeringen og håndhævelsen af GDPR skal fortsætte.

Men det er ikke nok. Vi skal gøre mere. Og vi oplever allerede lovende fremgang i hele verden, som f.eks. et vellykket folkeinitiativ, som styrker beskyttelsen af forbrugere lige her i Californien.

Sammen skal vi give et universelt, humanistisk svar på, hvad der ikke bør tolereres og ikke vil blive det, til dem, der påberåber sig rettigheder over brugeres personlige oplysninger.

Som jeg sagde i Bruxelles for to år siden er det bestemt på høje tid – ikke bare for en omfattende anonymitetslov her i USA, men også for verdensomspændende love og nye internationale aftaler, som værner om principper for dataminimering, brugerviden, brugeradgang og datasikkerhed i hele verden.

Hos Apple har disse to år været præget af uafbrudt aktivitet, ansporet af det lederskab som mange af jer, der arbejder på anonymitetsområdet, har udvist.

Vi har både arbejdet på at udvide vores egne centrale anonymitetsprincipper og på at skabe bølger af positive forandringer på tværs af hele branchen.

Vi har igen og igen været fortalere for stærk kryptering uden bagdøre, idet vi anerkender, at sikkerhed er fundamentet for anonymitet.

Vi har sat nye branchestandarder for dataminimering, brugerkontrol og databehandling på enheden for alt fra lokalitetsoplysninger til dine kontakter og billeder.

Samtidig med at vi har stået i spidsen for funktioner, som beskytter dit helbred og dit velvære, har vi sørget for, at teknologier som en sensor, der måler iltniveauet i blodet, og en EKG-funktion kan bruges med vished om, at oplysninger om dit helbred forbliver private.

Og sidst, men ikke mindst, implementerer vi vigtige, nye betingelser, som skal forbedre brugernes anonymitet i hele App Store-økosystemet.

Den første er en enkel, men revolutionerende idé, som vi kalder varedeklarationer for anonymitet.

Alle apps – også dine egne – skal dele deres dataindsamlings- og anonymitetspraksis – information, som App Store præsenterer på en måde, som alle brugere kan forstå og agere efter.

Den anden kalder vi App Tracking Transparency (ATT). Grundlæggende handler ATT om at give brugerne kontrollen tilbage – om at give dem mulighed for at vælge, hvordan deres data håndteres.

Brugerne har efterspurgt denne funktion i lang tid. Vi har arbejdet tæt sammen med udviklerne for at give dem tid og ressourcer til at implementere den. Og vi brænder for det, fordi vi mener, at funktionen har et stort potentiale for at gøre tingene bedre for alle.

Det skyldes, at ATT er en reaktion på en meget vigtig problemstilling.

Tidligere i dag offentliggjorde vi en ny rapport ved navn 'A Day in the Life of Your Data'. Den fortæller historien om, hvordan de apps, vi bruger hver dag, i gennemsnit indeholder seks trackere hver. Denne kode eksisterer ofte for at overvåge og identificere brugere på tværs af apps ved at aflytte og registrere deres adfærd.

I dette tilfælde er det, som brugerne ser, ikke altid det, de får.

Lige nu ved brugerne måske ikke, om apps, som de bruger til ren underholdning, til at snakke med vennerne eller til at finde et sted at spise, måske faktisk videregiver information om billeder, de har taget, personer på deres kontaktliste eller lokalitetsoplysninger, som viser, hvor de spiser, sover eller beder.

Som rapporten viser, ser det ikke ud til, at nogen information er for privat eller personlig til at blive overvåget, omsat til penge og samlet i en komplet profil af dig og dit liv. Slutresultatet er, at du ikke længere er kunden, du er produktet.

Når ATT er fuldt implementeret, vil brugerne kunne gribe ind over for denne type sporing.

Nogle kan meget vel mene, at deling af denne type oplysninger er det værd, så man kan sørge for mere målrettede reklamer. Mange andre, formoder jeg, vil være uenige, ligesom de fleste satte pris på det, da vi for nogle år siden udviklede en lignende funktion i Safari, som begrænser webtrackere.

Vi anser udviklingen af denne type anonymitetsfokuserede funktioner og nyskabelser som et helt centralt ansvarsområde i vores arbejde. Det har vi altid gjort, og det vil vi altid gøre.

Faktum er, at debatten om ATT er et mikrokosmos i en debat, som vi har haft i lang tid – en debat, hvor vores synspunkt er meget klart.

Teknologi skal ikke bruge enorme mængder personlige data, hæftet sammen på tværs af mange forskellige websites og apps, for at blive en succes. Reklamering eksisterede og trivedes i årtier uden det. Og vi sidder her i dag, fordi den mest bekvemme løsning sjældent er den mest gennemtænkte.

Hvis en virksomhed er bygget på at vildlede brugere, på dataudnyttelse, på valg, som slet ikke er valg, så fortjener den ikke vores ros. Den kræver forbedring.

Vi må ikke se bort fra den bredere sammenhæng.

I en tid med omfattende fejlinformation og konspirationsteorier, som fodres af algoritmer, kan vi ikke længere lukke øjnene for en teknologiteori, som siger, at al interaktion er god interaktion – jo længere, jo bedre – og alt sammen med det mål at indsamle så meget data som muligt.

Alt for mange stiller stadig spørgsmålet: 'Hvor meget kan vi slippe afsted med?', når de burde spørge: 'Hvad er konsekvenserne?'

Hvad er konsekvenserne af at prioritere konspirationsteorier og tilskyndelse til vold, kun fordi det skaber mere interaktion?

Hvad er konsekvenserne af ikke bare at tolerere, men belønne indhold, der underminerer befolkningens tillid til livreddende vaccinationer?

Hvad er konsekvenserne af at se tusindvis af brugere blive en del af ekstremistiske grupper og derefter fastholde en algoritme, som anbefaler endnu mere?

Det er på høje tid, at man holder op med at lade som om, at denne tilgang ikke har konsekvenser og resulterer i polarisering, mistet tillid og ja, voldelige handlinger.

Et socialt dilemma må ikke blive til en social katastrofe.

Jeg tror, at det seneste år – og helt bestemt nylige begivenheder – har fået os alle til at forstå risiciene – som samfund og ikke mindst som individer.

Al den tid, vi har brugt derhjemme, udfordringen med at fortsætte vores børns uddannelse, selvom skolerne er lukkede, bekymringen og usikkerheden i forhold til, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Alt dette har virkelig sat teknologien i relief – hvordan den kan hjælpe, og hvordan den kan bruges til at skade.

Vil fremtiden tilhøre de nyskabelser, som gør vores liv bedre, mere tilfredsstillende og mere menneskelige?

Eller vil den tilhøre de værktøjer, som vrister vores opmærksomhed fra alt andet, forværrer vores frygt og tilskynder til ekstremisme – alt sammen for at understøtte reklamer, som hele tiden kommer tættere på, frem for ethvert andet mål, man kunne have?

Hos Apple har vi truffet et valg for længe siden.

Vi tror på, at etisk teknologi er teknologi, der arbejder for dig. Det er teknologi, som hjælper dig med at sove i stedet for at holde dig vågen. Som siger til, når du har fået nok, som giver dig plads til at være kreativ eller tegne eller skrive eller lære, ikke opdatere bare en gang mere. Det er teknologi, som kan falde i baggrunden, når du er ude at gå eller svømme, men som står klar til at advare dig, når din puls er for høj, eller hjælpe dig, hvis du er faldet og har brug for hjælp. Og at alt dette altid prioriterer din anonymitet og din sikkerhed, for ingen behøver at sælge deres brugeres rettigheder for at levere et fantastisk produkt.

Du må gerne kalde os naive. Men vi mener stadig, at teknologi lavet af mennesker til mennesker, og med menneskers velvære i fokus, er et værktøj, der er for værdifuldt at smide væk. Vi mener stadig, at den bedste målestok for teknologi er de liv, den forbedrer.

Vi er ikke perfekte. Vi kommer til at lave fejl. Det er det, der gør os menneskelige. Men vores forpligtelse til jer, nu og altid, er, at vi er i overensstemmelse med de værdier, som har inspireret vores produkter helt fra begyndelsen. For det, vi deler med verden, er intet, hvis vores brugere ikke stoler på det.

Til alle jer, der er med her i dag: Bliv ved med at skubbe os alle i den rigtige retning. Bliv ved med at sætte høje standarder, som prioriterer anonymitet. Og tag nye og nødvendige skridt for at forbedre det, der ikke virker.

Vi har gjort fremskridt sammen, og vi skal nå endnu længere. For tiden er altid inde til at være frygtløs og modig til gavn for en verden, hvor, som Giovanni Buttarelli sagde, teknologi står i menneskets tjeneste og ikke omvendt.

Tak for opmærksomheden.