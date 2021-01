Bassen din nabo hader

Bas. Mere bas, tak.

For mange er netop bas det 'krydderi', der forbedrer musikoplevelsen i hovedtelefonen eller filmaftenen i stuen derhjemme markant. Men som med alle andre krydderier gælder det om at dosere med måde.

Og ikke mindst når man bruger dagens testmodel, Sonos Sub, der er 3. generation af den store og ganske kostbare subwoofer.

Soundbaren bygget til alle

Sæt to subs sammen

Vi har tidligere testet og anbefalet subwooferen fra amerikanske Sonos. Og dengang som nu gælder roserne enhedens evne til at dosere bas i både små og store mængder på en ganske afbalanceret måde.

Når jeg skriver store mængder, mener jeg altså bas i en klasse, der kan få din nabo til at hade den. Omvendt vil du uanset niveauet aldrig opleve, at subwooferen 'dunker' eller mister netop den balance, som kendetegner en god basenhed.

Evnerne, som Sonos Sub har i 3. generation, er kun blevet bedre med mere digital regnekraft, der også gør det muligt at kombinere to subs i samme rum. Lydmæssigt er fremskridtet dog minimalt.

Vælger du at købe to, aflastes bassen for alvor din Sonos Arc, Beam, Playbar eller Playbase, som produkter spiller sammen med. Disse soundbars kan - uanset om du bruger en eller to - i stedet koncentrere sig om at levere en endnu bedre mellemtone og diskant.

Hvis du har både økonomien og modet til det, kan du nu koble to subwoofere fra Sonos sammen, hvis begge er nyeste 3. generation. Pr-foto

Gør stuen til en hjemmebiograf

Bedste i prisklassen

Mit råd til dem, der overvejer et køb, er at begynde med en enkelt. Og så skal man bruge tiden på både at aktivere det særlige Truetone-system, der automatisk balancerer lyden i dit musiksystem med Sonos' app.

Men du skal også manuelt at skrue lidt ned for effekten på Sub'en og justere bas og diskant i den indbyggede equalizer, der ligeledes findes i appen.

Kun på den måde får du for alvor glæde af investeringen, der faktisk er alle pengene værd. Især hvis du forstår både at bevare det gode naboskab og få det bedste ud af en af de førende subwoofere i sin prisklasse.