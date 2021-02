Batteriet svigter på Mac: Tilbyder gratis skifte

Ejere af en MacBook Pro fra 2016 eller 2017 kan glæde sig over, at de måske kan få et nyt batteri uden beregning, skriver MereMobil.dk.

Et lille antal kunder med en MacBook Pro-computer fra 2016 eller 2017 har ifølge Apple det problem, at de ikke kan oplade batteriet til mere end en procent.

Batteriet på de berørte modeller viser også informationen 'Eftersyn anbefales'. Er status derimod, at dit batteri er normalt, er din enhed ikke berørt af problemet.

Opdatering hjælper også

Men har du en MacBook Pro fra 2016 eller 2017 med førnævnte advarsel, kan du kontakte Apple og få batteriet skiftet gratis.

Computeren undersøges herefter for at kontrollere, at den er berettiget til et gratis batteriskift.

Apple har samtidig udsendt en macOS-opdatering, som skal forhindre, at problemet opstår på andre MacBook Pro-computere fra 2016 og 2017.

Det er derfor vigtig, at du - hvis du ejer en af modellerne - opdaterer til macOS Big Sur 11.2.1 eller nyere. Eller installere opdateringen til macOS Catalina 10.15.7.

Du kan selv undersøge, hvilken MacBook Pro-model du har – og hvornår den er fra. Det gør du ved at vælge 'Æble-ikonet' i øverste venstre hjørne på din computer og herefter finder menupunktet 'Om denne Mac'.

Gælder disse modeller MacBook Pro-modeller, der kan være ramt af problemet er fra 2016 og 2017 i nedenstående udgaver: MacBook Pro (13 tommer, 2016, to Thunderbolt 3-porte) MacBook Pro (13 tommer, 2017, to Thunderbolt 3-porte) MacBook Pro (13 tommer, 2016, fire Thunderbolt 3-porte) MacBook Pro (13 tommer, 2017, fire Thunderbolt 3-porte) MacBook Pro (15 tommer, 2016) MacBook Pro (15 tommer, 2017) Kilde: Apple