Bedre end Apple kunne gøre det

Lad os fra begyndelsen af denne test sætte spotlyset på spøgelset i rummet: Nej, jeg kan ikke lide Apples nye over-ear-hovedtelefon kaldet AirPods Max.

Modellen er grim, alt for tung og dyr. Og det medfølgende etui, der ligner en skæv bh, og den manglende ledning til lyd - som du skal betale 299 kroner for! - viser, at Apple ikke tænker på dig som en kunde, men en fan der vil gøre hvad som helst for at få fat i deres dyre hovedtelefon.

I en klasse for sig selv

Jeg er i det hele taget ikke en fan af teknologi, der flår kunderne, fordi man kan. Og i princippet burde Bang & Olufsens jubilæumsmodel Beoplay H95 ende i samme kategori.

Forskellen på Apple og dets danske ditto er, at B&O for alvor gør tingene med vilje i deres endnu dyrere hovedtelefon.

For selvom prisen er endnu mere vulgær end Apples, er Beoplay H95 lykkedes med alt det rigtige, som en luksushovedtelefon skal lykkes med.

Det betyder først og fremmest, at lyden er i en klasse for sig selv. Også vægtmæssigt med 323 gram og op til 50 timers batteritid.

Uanset om du lytter til musik, stemmer, høj eller lav volumen er Beoplay H95 i en helt unik balance. Det er en stor fornøjelse at bruge hovedtelefonen, som samtidig sidder rigtigt godt på hovedet.

Ørekopperne sidder magnetisk på hovedtelefonen. Det er smart og gør det nemt at udskifte dem, hvis de trænger til det. Pr-foto

Her adskiller den sig

En stor forskel fra de fleste andre hovedtelefoner er de to rullehjul, der sidder på begge sider. Hjulet til højre kontrollerer volumen, mens det venstre aktiverer støjreduktionen.

B&O har også indbygget touch, der bruges til at styre afspilning af musik og andet lydindhold.

Jeg har vænnet mig til at regulere lyden direkte på for eksempel min telefon eller iPad. Måske belært af hvor elendig betjeningen direkte på hovedtelefoner ofte er. Men hjulene gør det mere enkelt at aktivere de vigtigste funktioner, selv i situationer, hvor det er svært eller umuligt at bruge touch.

Rullehjulene på hver side af hovedtelefonen adskiller modellen fra dem, som Bang & Olufsen tidligere har lavet. Og du skal da også købe jubilæumsmodellen,fordi den er unik, og ikke den bedste du kan få. Pr-foto

Perfekt lyd: Svær at slå

Tvivlsom støjreduktion

Du skal derimod ikke købe Beoplay H95 for den aktive støjreduktion. Den kan både Bose 700 og ikke mindst Sony WH-1000XM3/4 uden problemer banke.

Og taler vi om tvivlsomme etuier, kan Bang & Olufsen også være med. Der følger nemlig en meget tung aluminiumskasse med (500 gram!!!), som firmaet kalder en bæretaske. Jeg ved så ikke, hvornår de sidst har talt med kunderne om, hvordan de slæber deres hovedtelefoner med sig.

Det bliver nemlig ikke i den ’taske’!

Nej, B&O - dette er IKKE en bæretaske. Det er en tung aluminiumskasse, man gemmer sin dyre hovedtelefon i, når den skal opmagasineres. Pr-foto

Her er dommen

Beoplay H95 er mere end bare en hovedtelefon.

Det er et stykke brugskunst på niveau med Samsungs foldbare mobiltelefon, Galaxy Fold 2, der har en urimelig pris, men som H95 er noget helt for sig selv.

