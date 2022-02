Bejler til fitness-gigant efter chok på tv

Højt tempo og ned ad bakke.

Sådan har kursen været for Peloton de seneste par måneder, hvor deres aktier er styrtdykket.

Men nu bejler Amazon og Nike tilsyneladende til den amerikanske producent af motionscykler og løbebånd. Det erfarer det velinformerede amerikanske medie Wall Street Journal.

Amazon har ifølge amerikanske medier vist interesse for fitnessgiganten Peloton. På billedet ses Amazons øverste chef, Jeff Bezos. Arkivfoto: AP/Ted S. Warren

Amazon har diskuteret et opkøb med sine rådgivere, fortæller kilder til mediet, men der er ingen garanti for, at der vil lande et endeligt bud på Peloton, eller at Peloton vil takke ja.

Hvis det ender med et opkøb, vil der dog være tale om en betydelig handel, da fitnessgiganten har en markedsværdi på omkring otte milliarder dollars.

Mediet Financial Times skriver samtidig, at Nike også er interesserede.

Hverken Amazon eller Nike har for nuværende ønsket at kommentere rygterne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skuespilleren Chris Noth, også kendt som Mr. Big i tv-serien 'Sex and the City', døde på en Peloton-cykel i den helt nye udgave af serien, som havde premiere i slutningen af 2021. Pelotons aktier faldt hurtigt, og firmaet måtte offentligt understrege, at det ikke var farligt at bruge deres motionscykler. Arkivfoto: Allstar Picture Library/Warner Bros.

Chok i tv-serier

Peloton leverer ud over cykler og løbebånd også software, der lader brugerne deltage i træningssessioner sammen. Netop den funktion giver Peloton adgang til en sundhedsdata fra millioner af brugere. Data, som både Amazon og Nike kan lukrere på i det stadigt voksende marked for fitness og wellness.

Det er ikke kun de dalende aktiekurser, der har fået firmaet i fokus de seneste måneder. I ikke mindre en to helt forskellige populære amerikanske tv-serier er fiktive karakterer kommet gruelig til skade på Peloton-cykler.

Også David Costabiles karakter Mike Wagner i tv-serien 'Billions' kom galt afsted på en Peloton-cykel i et af seriens nyeste afsnit. Peloton måtte igen ud og understrege, at deres produkter ikke er farlige. Arkivfoto: Evan Agostini/Invision/AP

I begge tilfælde måtte Peloton ud og forsvare deres produktioner offentligt.

'Vi forstår godt, at tv-serier gerne vil bruge vores cykler for at give folk noget at snakke om. Men for at få det helt på det rene har vi ikke sagt ja til, at vores mærke bliver brugt i 'Billions', og vi har heller ikke forsynet dem med udstyr. Som tv-serien selv pointerer, så hjælper kardiotræning folk med at leve et længere og gladere liv,' skrev firmaet i sit opslag.

Han skal fjernes

Peloton har haft stor succes under pandemien og havde i januar 2021 en markedsværdi på 50 milliarder dollars.

Men efter mange lande har nedtonet eller fjernet deres corona-restriktioner, og fitnesscentre igen er åbnet verden rundt, er efterspørgslen på Pelotons produkter faldet til så lavt et niveau, at man har stoppet produktionen og kigger ind i voldsomme spareøvelser.

Samtidig er kritikken haglet ned over firmaets top-boss John Foley, der kræves fyret af storinvestoren Blackwells Capital.

- Gentagne fejl fra nuværende CEO John Foley viser, at han er dårligt egnet til at lede virksomheden og skal fjernes, lød det i en pressemeddelelse i januar.

2022 har allerede været et opsigtvækkende år meget meget store opkøb i teknologibranchen. Alene i januar brugte tre gamingmastodonter 560 milliarder kroner på at opkøbe andre spilproducenter, og det var der en særlig årsag til.