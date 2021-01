Betalinger afvises på nettet: Derfor sker det

Danske netbrugere har problemer i disse dage, fordi de nu tvinges til at bekræfte køb med digital pinkode - se her hvordan du løser det

11. januar 2021 er en central dato, hvis du betaler for varer og tjenester på nettet.

Fra i mandags har danske banker nemlig konsekvent afvist at godkende betalinger, hvis de ikke lever op til skrappere EU-krav om, at netbetalinger som hovedregel skal godkendes med en digital pinkode. Såkaldt to-faktor-bekræftelse.

I praksis foregår det enten med NemID eller en sms-kode, som skal bruges, når du foretager en handel.

Men selvom kravet har eksisteret i flere måneder, er det først fra i denne uge, at samtlige køb på over 225 kroner bliver afvist, når reglerne ikke følges.

Farvel til papkortet

Det største problem lige nu er, at en del netbrugerne er vant til at bruge koder fra deres NemID-papkort, når de bekræfter køb med NemID. Det kan man bare ikke længere.

Fra nu er det alene godkendelse i NemID-appen, der kan bruges, da EU ikke accepterer papkortet som en gyldig validering. Papkortet er også på vej ud, når afløseren for NemID, MitID, lanceres. Du kan her se, hvordan du opretter dig i NemID-appen.

Andre netbrugere har derimod det problem at de aldrig har brugt systemet til sms-koder kaldet 3D Secure, og derfor ikke er oprettet i det.

Det er et krav, at man knytter sit mobilnummer og sit kreditkort sammen, første gang man vil bruge funktionen, medmindre din bank har gjort arbejdet for dig.

Selv om du nu kan bruge en app som alternativ til dit fysiske NemID-nøglekort, skal du holde godt fast i papkortet. Hør her hvorfor. Videoreportage: Ekstra Bladet TV

Problemer med abonnementer

I nogle få tilfælde kan forklaringen være, at enkelte netbutikker ikke har løsningen klar, som gør det muligt at godkende betalingen med enten NemID eller en sms-kode.

Flere netbrugere har også oplevet, at betalinger på deres abonnementer ikke går igennem.

Det kan skyldes, at der hos enkelte tjenester er opstået nogle begyndervanskeligheder, som skal løses, før abonnementet igen bliver betalt rigtigt.

3D Secure (sms-koder): Sådan gør du

Se her hvordan du trin for trin knytter dit mobilnummer og dit betalingskort sammen i 3D Secure, så du fremover kan modtage de sms-koder, du skal bruge, når du bekræfter betalinger med dette system.

Trin 1: Du skal først gå ind på denne hjemmeside.

Trin 2: I det første vindue (herover) på hjemmesiden skal du vælge et password, du senere kan bruge. Og taste dit mobilnummer ind. Tryk herefter på 'Bekræft' ved siden af nummeret.

Trin 3: Du modtager nu en kode på telefonen, som du bekræfter dit telefonnummer med.

Trin 4: Nu skal du taste dit NemID brugernavn og password ind.

Trin 5: Herefter bekræfter du dit NemID med enten nøgleappen eller med en kode fra dit NemID nøglekort.

Trin 6: Nu kan du taste kortnummeret på dit betalingskort ind.

Trin 7: Du skal herefter give et samtykke til brug af dine data - det sker igen med NemID.

Succes: Nu er dit betalingskort og din mobil 'bundet' sammen.

Fremover får du automatisk en sms-kode, når du forsøger at købe noget på nettet med brug af dette kort. Du skal igennem oprettelsen igen, hvis du skifter betalingskort eller telefonnummer.