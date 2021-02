Billig iPhone? Den skal du vælge

Apple er gode til at sælge dyre telefoner, men du kan faktisk købe din næste iPhone til en lavere pris uden at gå på kompromis med ret meget, skriver MereMobil.dk.

De to mest åbenlyse valg er en iPhone 12 Mini eller iPhone SE, men der findes også en anden mulighed, nemlig den oversete model iPhone Xr der er billigere end iPhone 12 Mini.

Her er den billigste

Den billigste smartphone fra Apple netop nu er iPhone SE, som kan alt det i hverdagen, de fleste har brug for. Modellen understøtter de samme apps og kan bruges som på alle andre iPhones.

Telefonen er også lige så hurtig som de andre modeller.

Du skal vide,

- at skærmen er mindre end på de andre modeller, men det er telefonens fysiske størrelse også – kun iPhone 12 Mini er lidt mindre fysisk.

- at Face ID-oplåsning er ikke mulig. Her bruges fingeraftrykslæser på fronten.

- at iPhone SE ikke har vildt et kamera som de nyeste og dyreste iPhones, men for langt de fleste vil billedkvaliteten være ganske udmærket.

Bygget til entusiasten

Her er den nyeste

iPhone 12 Mini er Apples mindste smartphone, når vi taler om mål og vægt, men skærmen er lidt større end på iPhone SE. Nemlig 5,4 tommer mod 4,7 tommer.

iPhone 12 Mini kan trods den større skærm være både mindre og lettere, fordi skærmen fylder hele fronten. Det kan lade sig gøre, fordi fingeraftrykslæseren er skiftet ud med ansigtsgenkendelse (Face ID).

Desværre er iPhone 12 Mini ikke så billig, som navnet antyder, men den er væsentligt billigere end de andre i iPhone 12-serien.

Her er 'folkevognen'

Hvis skærmen skal være større, uden at prisen eksploderer, bør du tjekke iPhone Xr.

Modellen har lidt år på bagen, men var i 2019 blandt de bedst sælgende iPhones. Og den lever fortsat op til hypen fra dengang.

Du skal ikke bekymre dig over hastigheden på telefonen eller kameraet, medmindre du er fotoentusiast. Du får til gengæld Face ID, hvilket jeg tror mange vil sætte pris på.

Skærmen er også større end på iPhone SE og iPhone 12 Mini, hvilket påvirker størrelsen og vægten.

Den skal du vælge

Det rigtige iPhone-valg er utroligt individuelt, hvilket de mange modeller på markedet vidner om. Der findes derfor ikke et enkelt svar på, om du skal vælge iPhone 12 Mini eller iPhone SE – eller en helt tredje model.

Men når det kommer til iPhone 12 Mini, iPhone SE ekker iPhone Xr, er dette mine anbefalinger:

iPhone SE: Hvis prisen er den mest afgørende faktor

iPhone 12 Mini: Når størrelsen i lommen er det vigtigste

iPhone Xr: Stor skærm, Face ID og fornuftig pris