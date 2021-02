Billig mobil? De er værd at købe

Det skal du tjekke

Hvad har du brug for: Billig er ikke altid godt nok, hvis du for eksempel har brug for meget intern hukommelse i din telefon, et særligt godt kamera eller måske skal din telefon være beskyttet mod vind og vejr.

Hvad mener andre: Uanset om du følger et af vores råd eller selv har spottet en billig model, er det godt at høre andres mening. Spørg venner og familie om de har gode erfaringer med en mobil, der er til at betale. Tjek anmeldelser på nettet - både de danske og udenlandske.

Hvad kan du spare på abonnementet: Hvis du køber en billig telefon, kan det måske betale sig at afregne kontant. Vælger du at tage et abonnement med i købet, vil det nemlig typisk være de dyrere, som mobilselskaberne tvinger dig til at tage. Så få først styr på hvad du har brug for, inden du siger ja til abonnementet, bare fordi det gør telefonen billigere.

Hvad med forsikring: Vores råd er altid at være meget skeptisk over for en forsikring. Og er det en billig telefon, vil det for det meste være spild af dine penge at forsikre den.

Hvad med svindlerne: Når man jagter en prisrigtig mobil, er det nemt at blive fristet af løfterne om en god pris på modeller, der normalt er dyrere, end du har råd til. For eksempel på Den Blå Avis eller på hjemmesider du aldrig har hørt om før. Tag dig derfor i agt for svindlere som elsker at narre prisbevidste forbrugere i en fælde, hvor de får pengene - og du får ingenting.