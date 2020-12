Billigt 4K-tv imponerer

På papiret burde det være begrænset, hvad man får for nogle få tusinde kroner, hvis man er på jagt efter et 4K HDR LED-fjernsyn i stuestørrelse.

Men med introduktionen af et nyt mærke med et ganske velkendt navn bliver der nu slået hul i priserne for, hvad et godt fjernsyn skal koste.

Der står nemlig Nokia på forsiden af den serie af smart-tv, som vi har testet.

I vores tilfælde er det 50 tommers modellen (A+), der p.t. koster det samme som 58 tommers udgaven (A++), mens modellen på 65 tommer (A+), der sættes til salg i begyndelsen af januar, kræver en investering på godt 1000 kroner mere.

De står bag Det er det østrigske firma StreamView, der står bag Nokia-fjernsynet. Forklaringen er, at de finske ejere af Nokia-varemærket giver udvalgte producenter licens til at kalde deres produkter for Nokia. Det gælder også de Nokia-mobiltelefoner, man i dag kan købe. Her er det dog et finsk firma, HMD Global Oy, der har fået licensen.

Enkelt at sætte op

Da det er samme display og teknologi, der sidder i modellerne, kan jeg allerede nu garantere for, at du får meget for pengene i alle størrelser.

Således oplevede vi et fjernsyn, der leverer en ganske god billedkvalitet og en acceptabel, men ikke fremragende lydoplevelse.

At fjernsynet samtidig understøttes af Android betyder, at det er meget enkelt at opsætte og bruge for eksempel YouTube, Netflix og Amaxon Prime på. Google ChromeCast og Google Assistent understøttes ligeledes.

Jeg valgte dog at slutte mit Apple TV til modellen, der helt som på mit eksisterende Samsung i samme prisklasse så virker som en rigtig god monitor.

Faktisk opleves billedkvaliteten en smule bedre, end når man bruger de indbyggede apps.

Det mener andre John G. Pedersen fra MereMobil.dk har testet 58 tommers udgaven af det nye Nokia-tv. Og han er enig i, at pris og værdi for pengene følger hinanden. Han roser billedkvaliteten og den rene Android, ligesom han håber, at der kommer en OLED-model.

Blokerer fjernbetjening

Der er med andre ord meget lidt at klage over.

Det skulle da lige være, at designerne af fjernsynet ikke tænkte sig om, da de satte ’øjet’, der kommunikerer med den baggrundsbelyste og gode fjernbetjening, ind i fjernsynet.

Øjet sidder nemlig på forsiden i bunden af modellen og blokeres lidt for effektivt, hvis du bruger en soundbar, som typisk vil ligge foran fjernsyn, der står på en stand eller et bord. Det er altså for dumt og bør laves om.

Derimod kan du glæde dig over, at byggekvaliteten og materialerne er ok uden at være prangende.

Fjernbetjeningen er baggrundsbelyst og virker fint. Altså hvis ellers du kan ramme øjet på fjernsynet, der nemt bliver blokeret, hvis du for eksempel har en soundbar liggende foran det. Foto: Nokia

Her er dommen

Det vil også være en udfordring for nogle brugere, at man er bundet til Googles Android-system, hvis du altså ikke sætter en ekstern tv-boks til fjernsynet.

Det betyder nemlig, at du for eksempel ikke har AirPlay og skal leve med, at Google nu følger med på dit nye smart-tv.

Men kan du det, så får du virkelig meget for pengene i Nokia-fjernsynet, der er årets bedste bud på et tv, som ikke flår dig.

