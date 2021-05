Boykot af Trump er bare et røgslør

Som ventet faldt verden i svime, da Facebooks såkaldte tilsynsråd - med Helle Thorning-Schmidt i spidsen - tidligere på ugen traf en ikke-afgørelse i sagen om udelukkelsen af Donald Trump.

Behændigt blev sagen sparket tilbage til Facebook, hvor den nu kan blive syltet et halvt år mere. At sagen i virkeligheden handler om, at det sociale netværk ser og så stort på overtrædelser, når bare ’forbryderen’ er vigtig nok, er så en anden sag.

Trump blev nemlig først fældet, da hans indhold ikke længere var al balladen værd for Facebook. Indtil da fik han lov til at overtræde regler, som almindelige brugere blot skal tænke på, før de smides ud.

Falske boligopslag som disse - der er lavet af en falsk profil - har nemt spil på Facebook i talrige danske grupper, der trods afsløringerne om fusk fortsat er aktive. Skærmdump

Får ingen konsekvenser

Og hvis Helles attraktive ben som en af Mark Zuckerbergs 20 nikkedukker skulle være de mange millioner værd, kunne det være et sted at begynde.

At få ryddet seriøst op i Facebooks manglende fokus på det, der faktisk betyder noget.

Læserne af disse spalter har de seneste uger kunne læse, hvordan tre lidt for friske iværksættere fra Nordjylland har misbrugt talrige Facebook-grupper til groft at manipulere sig til kunder på diverse boligportaler og en hjemmeside med kæledyr.

Selvom Ekstra Bladet har dokumenteret over for Facebook, at der i stor stil er brugt falske profiler og falske annoncer, er drengenes mange Facebook-grupper stadig i live.

Facebook godkendte blandt andet denne annonce, hvor unge opfordres til at søge efter slanketips på hjemmesider, som anorektikere deler tips med hinanden på. Også annoncer for rygning og elektroniske cigaretter sagde Facebook ja til, selvom de var rettet mod 13 til 17 år gamle brugere. Skærmdump

Der er ganske vist forsvundet en håndfuld af de falske profiler, men Facebook lukker ikke sådan lige grupper, der har givet og giver dem mange penge i reklameindtægter fra sponsorerede indlæg.

Der er heller ingen hæmninger, når det gælder muligheden for, at annoncører kan få lov til at ramme teenagere med reklamer for alkohol, cigaretter og gambling.

Måtte ramme de helt unge

Det beviste organisationen The Tech Transparency Project forleden, da de uden problemer fik godkendt en række reklamer med netop dette indhold til unge mellem 13 og 17 år.

Facebook kalder det ’en fejl’, men hvis Thorning og de 19 andre i Facebooks råd åbnede øjnene og tog arbejdstøjet på, er der rigeligt med systemiske fejl, som bør rettes op i stedet for at servere Trump i en bureaukratisk syltekrukke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er nogle af annoncerne fra Signal, som Facebook bestemt ikke kunne lide og forbød på Instagram. De viser ellers meget præcist, hvordan annoncører kan købe præcise oplysninger om dig og målrette reklamer og propaganda. Skærmdump

Her sagde de stop

Der er grænser for, hvad Facebook siger ja til. For eksempel hvis man som beskedappen Signal indrykker en annonce på Instagram, der viser den enkelte bruger, at de ser annoncen, fordi Facebook ved alt om dem.

Det ville Facebook ikke have.