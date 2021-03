Bruger din mobil som lokkemad

Det gælder om at være medlem af den helt rigtige fagforening for at blive lukket ind i Danmarks nyeste mobilselskab. Eller at have den helt rigtige forsikring

Alka, der netop er kendt for forsikring, har således i denne uge sat strøm til Alka Mobil, hvor produktet er meget simpelt: 59 kroner om måneden for fri tale, fri sms, fri mms og syv gigabyte data.

Og her er kravet altså enten et medlemskab af 17 udvalgte fagforeninger eller en Alka-forsikring.

Dataforbrug er eksploderet

Slå 5G fra

Koster at melde sig ud

Hvis man vil bruge sin mobil uden for Danmark, er prisen 84 kroner om måneden, men nu med 10 gigabyte data - heraf op til seks gigabyte data ved rejser i EU.

Opsiger man sin forsikring eller melder sig ud af fagforeningen, stiger prisen markant. Nemlig til 149 kroner om måneden for det rent danske abonnement og 184 kroner om måneden for EU-abonnementet.

De er med Her er de 17 fagforbund, der giver adgang til mobilselskabet. Alternativt skal man være forsikringskunde hos Alka: 3F Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk Artist Forbund Dansk Elforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening FOA Fødevareforbundet NNF HKKF HK Malerforbundet Cabin Attendants Union Serviceforbundet Socialpædagogernes Landsforbund Spillerforeningen Teknisk Landsforbund Håndbold Spiller Foreningen Kilde: Alka Mobil Vis mere Luk

Lukket ude af Facebook: Nul service

2,5 millioner er dækket

Ifølge Alka betyder kravet om enten en Alka-forsikring eller medlemskab af en af de 17 fagforeninger, man samarbejder med, at godt 2,5 millioner danskere får adgang.

Spørgsmålet er så, om det giver mening at vælge det billige abonnement. Hvis du allerede i dag stiller særlige krav om eSIM, understøttelse af mobile forbindelser i dit smarte ur og tablet eller har flere abonnementer i familien, som udløser en rabat, er det ikke sikkert, at skiftet kan betale sig.

Hvis du jagter en ny mobiltelefon med rabat, skal du også vælge andre end Alka Mobil, da selskabet ikke sælger mobiltelefoner med abonnementet.

Rådet gælder i hvert fald indtil bindingsperioden på seks måneder udløber hos et andet selskab - herefter kan et billigt abonnement, der passer til bedre til dit forbrug, hos Alka eller et andet prisrigtigt selskab bestemt betale sig.

Alka Mobil bruger i øvrigt Telias netværk og lover, at 5G understøttes på abonnementerne i takt med, at Telia udbygger sit 5G-netværk.

Hun gør din mobil dyrere