Brugt smartphone: Find den bedste

Hvis du jagter en brugt smartphone, skal du ikke kaste dig over den første og den bedste uden at se dig for. For med en uigennemtænkt handel risikerer du at købe katten i sækken. Heldigvis kan du forholdsvis enkelt gennemskue de dårlige tilbud og finde de bedste.

Køb af brugte smartphones er naturligvis en tillidssag, og derfor kommer du langt med sund fornuft. Virker sælgeren oprigtig, er telefonen velholdt og fremvises kvittering uden problemer, så er du kommet langt.

Undlad altid at forudbetale for en telefon, der efterfølgende skal sendes. Hvis du siger til sælgeren, at du gerne komme forbi og hente telefonen, og sælgeren efterfølgende bakker ud med en masse undskyldninger, så find en anden. Det er første tegn på, at der kan være noget galt.

Og trods rådene herunder om sund fornuft og naturlig skepsis: De fleste brugte telefoner er ganske fine og sælgerne helt almindelige, reelle mennesker.

Tip 1: Tjek prisniveauet

Søg på brugsalgssider som Gul & Gratis, DBA eller Facebook Marketplace efter den telefon og udgave, du ønsker. Se efter de nyeste annoncer. Dermed har du en idé om, hvad prisen for den ønskede model er i øjeblikket.

Hvis nogen sælger en smartphone væsentligt billigere end gennemsnittet, bør du være på vagt. Ofte er der tale om en telefon med mange skader og fejl - eller måske svindel. Det kan selvfølgelig også være en sælger, som mangler penge her og nu.

Tip 2: Det skal du spørge om

Spørg sælgeren, om der stadig er garanti på telefonen, eller om der er tegnet en ekstra forsikring. På Apple-produkter vil det være et ekstra plus, hvis der medfølger resttid på en Apple Care-aftale.

Naturligvis skal sælgeren også kunne fremvise en kvittering. Hvis en sådan ikke forefindes, så forsøg at validere sælgerens troværdighed på en anden måde. Eksempelvis ved at tjekke om sælgeren er NemID-valideret. Kvitteringen kan jo være forsvundet på oprigtig vis.

Der kan også være tale om en telefon, sælgeren har fået i gave, vundet i en konkurrence, eller den er købt gennem vedkommendes arbejdsplads.

Tip 3: Det skal du kontrollere

En smartphone skal have så få ridser og skrammer som muligt. Chancen for at du køber et fejlfrit produkt er større, hvis produktet er pænt og velholdt. Omvendt skal du være opmærksom, hvis der er mange ridser og buler. I så fald skal du kræve et betydeligt afslag i prisen.

Sørg for at få den originale salgsæske og alt originalt tilbehør med. Uden dette skal prisen være væsentligt lavere end gennemsnittet for tilsvarende telefoner. I dag er en smartphone ikke bare telefonen. Det er en samlet pakke.

Tip 4: Dem skal du holde dig fra

Kun ved autoriseret service kan du være sikker på, at producentens retningslinjer omkring reparationen er fulgt. Det er også den eneste måde hvorpå du kan sikre, at du fortsat har reklamationsret. Dette er særligt vigtigt hvis produktet er mindre end to år gammel.

Særligt kritisk er skærmudskiftning på iPhones. På et autoriseret værksted skiftes der skærme, og i nogle tilfælde ombyttes telefonen til en anden. I hvert fald når vi taler om et autoriseret servicebesøg. I så fald er det en original skærm, godkendt af Apple, og du skal ikke være bekymret.

Med andre ord. Køb aldrig en telefon, der har været udført uautoriseret service på, med mindre den er MEGET billig, og du er parat til at tage risikoen.

Tip 5: Jag svindlerne væk

Er du i tvivl om sælgerens motiver, så kontakt eventuelt politiet på 114. Her kan de verificere, om IMEI-nummeret, der er unikt for alle telefoner, er registreret som stjålet.

Rigspolitiet opfordrer desuden til altid at kende sælgerens fulde navn og adresse. Ender du i en straffesag om hæleri, er du således bedre stillet, end hvis du blot har handlet med 'en du har mødt på en rasteplads'.

Tip 6: Prøv den før du betaler

Ved køb af en brugt iPhone er det vigtigt, at sælgeren er logget ud af sit Apple ID på telefonen. Herefter skal den være nulstillet til fabriksindstillinger, så alle data er slettet.

Det kan uanset mærket være en god idé at tænde telefonen med dit eget SIM-kort i, inden du køber. Og er det en iPhone, skal du i opstartsprocessen indtaste du dit eget Apple ID og password.

Kan du komme forbi dette punkt, er du sikker på, at mobilen ikke er låst til en andens ID. Skulle dette være tilfældet, kræver det korrekt brugernavn og password fra sælgeren, før du kan komme videre.

Ellers er telefonen låst og kan ikke bruges af dig.