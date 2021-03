Bygger Apple Watch om

Et mere holdbart smartur er under udvikling hos Apple

Hvis man dyrker ekstremsport eller er særlig hård ved sit udstyr på arbejdet, kan der være gode nyheder på vej til dem, der er glade for deres Apple Watch, skriver MereMobil.dk.

Ifølge den altid velinformerede Mark Gurman fra Bloomberg er den amerikanske techgigant nemlig i fuld gang med at udvikle en en 'håndværker-udgave' af Apple Watch, der prismæssigt kommer til at ligge i den dyrere ende, forventer han.

Fra design til sundhed

Da Apple Watch kom på markedet for nogle år siden, lå fokus ellers på design og mode, hvilket klart begrænsede brugernes interesse. Også fordi nogle af modellerne var særdeles kostbare og hurtigt blev teknologisk forældet.

Siden har Apple skiftet fokus til sport og sundhed, der har vist sig at være et hit.

Overvåger dig

I dag kan Apple Watch derfor mest af alt kaldes en sundhedsgadget.

Udover at overvåge motionen holder uret øje med pludselige udsving i brugerens puls. Og det kan, hvis du pludselig falder omkuld - advare andre om, at du har brug for hjælp.

Støjovervågning og mulighed for måling af EKG er ligeledes funktioner, der har erstattet design og luksus som hovedfokus.