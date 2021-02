Bygget til entusiasten

ANMELDELSE: Samsungs dyreste Galaxy S21-model er en strammere og bedre fortolkning af sidste års Ultra-udgave - men det er stadig telefonen for de få, mener Ekstra Bladets tech redaktør

Da Samsung sidste år gav den gas i sin Galaxy S20-serie med den særlige Ultra-udgave, var det en blandet fornøjelse. Særligt kameraet skuffede ved at ville for meget og ikke altid det rigtige.

Jeg ved, hvad jeg taler om, da jeg selv har købt modellen, der fortsat skuffer i situationer, hvor man forsøger at tage et nærbillede eller bare ikke forstår at styre de mange kræfter, som blokken af kameraer tilbyder.

Styr på kameraet

Heldigvis har Samsung fået bedre styr på netop denne vigtige del af en topmodel i den helt dyre ende.

I år er Galaxy S21 Ultra således nået i mål med et udvalg af kameraer, som også andre anmeldere roser for at lægge sig tæt på det mest sublime, som Apple formår med sin Pro-serie.

Der venter med andre ord brugerne af Galaxy S21 Ultra en kameraoplevelse - både ved optagelse af portrætter, nærbilleder og ikke mindst billeder taget under dårlige lysforhold - som leverer det bedste, man kan få i en mobiltelefon i dag.

Der er kameraer for alle pengene i den nye Ultra-model fra Samsung. Foto: Ekstra Bladet

Noget af en klods

På samme måde er andre dele af modellen i en klasse for sig selv.

Det 6,8 tommers display har en fremragende billedkvalitet, og de interne muskler er hurtige, trods Samsungs mystiske fravalg af den hurtigere Snapdragon 888-processor, der sidder i modellen i blandt andet USA og Kina.

Byggekvaliteten kan man heller ikke sætte en finger på, men selvom designet i år er strammet op og mere elegant end sidste år, er det altså noget af en klods, Samsung har bygget.

Du skal i den grad elske at have en stor og tung mobil i lommen.

Her skuffer den

Og ikke alt er i top trods den høje pris. For eksempel er batteritiden kun acceptabel, men ikke fremragende. Forvent at lade op hver aften, hvis du skal komme sikkert gennem en travl dag.

Det trækker også ned, at Samsung har fravalgt at lægge en lader og hovedtelefon med i salgskassen. Det er ganske enkelt en hån mod brugere, der betaler så meget for modellen.

Og nej, jeg accepterer fortsat ikke mobilproducenternes forklaringer om miljøet. Giv mig i det mindste valget under købet: Vil du have en lader og hovedtelefon med, skal du naturligvis kunne få det uden at skulle betale ekstra.

At der ikke længere er plads til et eksternt hukommelseskort i telefonen, er ligeledes grådigt. Især når man tænker på, at telefonen kan optage video i 8K-kvalitet.

Det virker udspekuleret, at Samsung på den måde tvinger entusiasten, som denne telefon er bygget til, ud i et endnu dyrere køb alene for at få plads nok.

Du kan fint klare dig med Galaxy S21 (t.v.) frem for den markant større og dyrere S21 Ultra. Foto: Ekstra Bladet

Bygget til de få

Da jeg købte S20 Ultra sidste år, gjorde jeg det med målet om at få det bedste, Samsung kan levere, i lommen. Og det leverede telefonen næsten - altså bortset fra kameraet.

Med S21 Ultra er Samsung imidlertid kommet meget tættere på det perfekte. Så er du entusiast med penge nok på lommen, bliver du ikke skuffet.

Er du som de fleste, kan du derimod trygt vælge den billigere S21, der ganske vist er mindre avanceret, men til fulde leverer en Galaxy-oplevelse, uden at du skal betale en formue.