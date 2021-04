Computerfejl fik uskyldige dømt

Det britiske postvæsen er ramt af en digital skandale uden sidestykke.

Sagen er så alvorlig, at den britiske premierminister, Boris Johnson, kalder den for et ’afskyeligt justitsmord’, der aldrig må gentage sig.

I mere end 20 år har postvæsenet brugt et særligt computersystem kaldet Horizon fra japanske Fujitsu, som de lokale postmedarbejdere taster for eksempel salg af frimærker og pakkeporto ind i.

Problemet er bare, at systemet fra begyndelsen har haft en alvorlig computerfejl indbygget, der betyder, at det er muligt for andre at manipulere systemet, ligesom det ved en fejl kan vise, at der er solgt mere, end der er kommet penge i kassen for.

De tidligere postansatte fejler her, at de endelig har fået retfærdighed. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Kendte fejl hele tiden

Ifølge flere britiske medier har fejlen ført over 700 straffesager med sig, hvor de ansatte er blevet anklaget og nogle gange dømt for at have stjålet penge.

De seneste år har en stor gruppe af fyrede og dømte postansatte derfor kæmpet for at få sagerne til at gå om. Men trods omfattende mediedækning har ledelsen i postvæsenet indtil nu nægtet, at systemet fejler.

Det er bare løgn, viser tusindvis af dokumenter, som ledelsen blev tvunget til at udlevere under en civil sag, der er endt med, at 555 ansatte samlet har fået næsten en halv milliard kroner i erstatning.

For postvæsenet har i årevis vidst, at systemet fejlede fatalt og fik det til at se ud som om, at nogle havde taget penge til sig selv, selvom det ikke var sket.

Alligevel politianmeldte postvæsenet ansatte og fik dem idømt fængsel, ligesom mange andre blev tvunget til at betale pengene tilbage, blev fyret og mistede deres pension.

Ikke alle postarbejderne, der blev udsat for justitsmordet, nåede at få oprejsning, mens de var i live. Her er det enken til en afdød ansat, der nu er frikendt. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Nu beklager chefen Den nye chef for postvæsenet i Storbritannien, Nick Read, beklager i dag dybt, at postvæsenet aldrig reagerede på de advarsler, man ad flere omgange fik om, at computersystemet fejlede. Derfor skal hundredvis af retssager nu kulegraves.

Foragtelig opførsel

Og nu bliver dommene så omstødt. I denne uge kunne BBC fortælle, at 39 ansatte netop har fået oprejsning. Blandt andre Tom Hedges der i 2001 fik syv måneders betinget fængsel for tyveri og dokumentfalsk.

- Det er en skøn eftermiddag, sagde han foran retten og kaldte postvæsenets opførsel over for de mange uskyldige ansatte for ’foragtelig under hele forløbet.

- Ingen fra postvæsenet har nogensinde sagt undskyld, lød det fra Alison Hall, der i 11 år har kæmpet for retfærdighed, efter hun følte sig tvunget til at erklære sig skyldig og blev idømt samfundstjeneste.

- Der burde ske en offentlig kulegravning. Folk skal se, hvad der skete, og hvad de gjorde ved os, siger hun efter sin frikendelse.