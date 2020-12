Coronasikker handel: Videochat dig til en computer

Til alle andre tider ville det nok mest af alt virke som en billig gimmick.

Men et digitalt forsøg med videochat, som Elgiganten i disse uger laver sammen med computerfirmaet HP, er midt i en coronatid måske noget af det mest logiske, man kunne forestille sig.

- Coronaen har desværre kun gjort det her mere relevant, men det er faktisk noget, der længe har været på tegnebrættet hos os, forklarer Henrik Eriksen, der er salgschef i Elgiganten, til Ekstra Bladet.

Styres fra Skejby

Idéen er ganske enkelt den, at kunderne via elektronikkædens hjemmeside kan lave et opkald til en medarbejder.

Det skaber et video- og lydsignal til kædens største afdeling, der ligger i Skejby ved Aarhus. Det er dog alene kunden, der kan se med, mens den ansatte kun kan høre, hvad kunden spørger om.

- Vi har valgt at lægge det i vores fysisk største varehus i Skejby i Aarhus, fordi der er flest mulige produkter at kunne vise frem, fortæller Henrik Eriksen videre.

Nemmere at få svar

Allerede for et år siden blev det første forsøg med teknologien startet i Norge og har siden bredt sig til Sverige, Finland og nu Danmark.

- Kunderne stiller mange spørgsmål, som de via videochatten kan få et umiddelbart svar på, uden selv at skulle lede efter det, siger Stig Mycklebust, der er nordisk retail direktør i HP.

- De har måske læst noget om et HP-produkt på nettet, men har brug for hjælp til det sidste, før de beslutter sig.

De gør det også Mens det er første gang, at Elgiganten laver videochat med sine kunder, er systemet allerede udbredt i en række primært amerikanske butikker, hvor man blandt andet kan få vist sko, tøj og andre genstande frem, mens man stiller spørgsmål.

Vil mere med det

Ifølge ham er der dog tale om mere end et forsøg.

- Det er jo blevet en stor succes og senest introduceret i blandt andet Italien og Spanien. Derfor er det også en løsning, vi gerne vil have bliver permanent.

Elgiganten vil også gerne sprede videochatten til alle produktkategorier og ikke alene varer fra HP.

- 2020 har om noget vist, at den digitale tilstedeværelse over for kunderne er uhyre vigtigt.

- Og det er uanset, om du skal købe en mobiltelefon, vaskemaskine eller du sidder derhjemme og har problemer med at få dit tv til at fungere, siger Henrik Eriksen, der dog understreger, at der fortsat skal arbejdes med systemet.

- Det skal være en ordentligt oplevelse, så det er ikke noget, vi bare lige gør.

