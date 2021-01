Danske dj's i problemer på Twitch

TIP OS: Kender du mere til denne sag? Tip os i en mail til tech@eb.dk eller mobil/signal/telegram: 24251313 - fortrolighed gives, hvis det ønskes

Der kan snart blive meget stille hos de danske dj's, der under coronakrisen har måtte flytte deres aktiviteter fra spillestederne til blandt andet streaming platformen Twitch.

For helt som dansk musik sidste år i en periode forsvandt fra YouTube under en strid om betaling for rettighederne, mister en række af dj's efter 31. januar retten til at spille den musik på streaming platformen Twitch, som de hidtil har haft individuelle aftaler med danske Koda om.

Koda, der administrerer rettighederne på en del af den musik, der i dag bruges, bekræfter over for Ekstra Bladet, at de individuelle og midlertidige aftale med musikstreamerne er opsagt pr. 31.1.

Kræver aftale med Twitch

Forklaringen er, at både Koda, men også de fleste andre rettighedsorganisationer i Europa lige nu forsøger at lave en central aftale med Twitch. Det er også et krav i nye EU-regler, at såkaldte 'brugergeneret tjenester' som Twitch har ansvaret for indholdet på deres platforme.

Det er derfor de enkelte platforme og ikke brugernes ansvar at sikre, at der bliver afregnet for rettighederne. P.t. er det dog uvist, hvornår en aftale kan være parat med streaming platformen, som tech giganten Amazon ejer.

Også fordi det ikke alene er Koda, der beslutter, hvordan aftalen skal skrues sammen.

Twitch er særligt kendt for online events, hvor computerspillere lader millioner af netbrugere følge med i deres kampe. Foto: Elijah Nouvelage/Ritzau Scanpix

Forventer pause

Koda oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har bedt hverken Twitch eller deres brugere om at stoppe med at bruge den musik, Koda repræsenterer, mens de forhandler om en aftale.

Det er derfor ifølge Koda helt op til Twitch, om den enkelte streamer kan fortsætte med at streame musik.

Alligevel forventer flere danske dj's, som Ekstra Bladet har talt med, at de ikke kan spille på Twitch efter 31. januar og først kommer i gang igen, når der ligger en aftale klar.

