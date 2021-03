Denne brik holder snor i dine ting

Hvis du har lavet 'gemmeleg' med dine nøgler, pung eller mobiltelefon, kender du måske fornemmelsen, man får efter at have været i gang med at lede blot nogle få minutter: Det her er SÅ meget spild af godt liv.

I et svagt øjeblik kunne man ønske sig, at der var en fysisk snor i tingene, som da mor eller far i sin tid bandt vores handsker sammen med en snor og trak den hen over nakken på os.

Netop sådan en snor - bare af den digitale slags - er hele ideen med dagens testobjekt, Samsungs smarttags. Her taler vi endda om en mere multifunktionel udgave, hvor du både kan få den lille brik til at ringe, når du aktiverer den fra din mobiltelefon.

Eller få din mobiltelefon til at give lyd fra sig, hvis du trykker den indbyggede knap i din smarttag, ligesom du fx også kan tænde og slukke for lyset derhjemme.

Begrænset til Samsung

Samsung lancerede sin nye sporingsbrik sammen med Galaxy S21-serien. Det skete med et løfte om to modeller.

Nemlig den nuværende Bluetooth-udgave og senere en mere avanceret kaldet SmartTag Plus, hvor den trådløse teknologi er ultra wide band connectivity (UWB). Sidstnævnte giver mere præcise informationer om, hvor brikken gemmer sig, og hvilken retning du skal søge i rummet.

Ideen er dog den samme i begge modeller, når du først har koblet dem sammen med Samsungs app SmartThings. Det er også her, at man opdager den store svaghed ved systemet: Det virker kun med nyere Galaxy-telefoner og ikke på andre Android-telefoner.

Her er det eksisterende system fra firmaet Tile mere alsidigt, da du kan bruge deres sporingsbrikker på både iPhone og Android. Men Tile kan ikke så meget, som smarttags fra Samsung.

Apple ventes også at lancere deres version kaldet AirTags, men er ligesom Samsungs begrænset til Apples økosystem.

De små smarttags er pænt designede og nemmere at bruge. Foto: Ekstra Bladet

Sådan virker det

Heldigvis er meget lykkedes i Samsungs system. Således er de små brikker pænt designede, nemme at sætte op og lige så enkle at betjene.

Det hele sker i menuen til appen SmartThings, hvor du også kan beslutte, hvad der sker, hvis man trykker på smarttaggens knap eller holder den nede.

Det kan for eksempel være, at et tryk på knappen får din telefon at ringe, mens det tænder lyset, når du holder knappen nede. Begrænsningen i sidstnævnte funktion er så, at det skal være smartlys eller andre enheder, der er integreret i Samsungs smarthjem-system. Ellers virker det ikke.

Sådan ser menuen ud, hvor du vælger, hvad din smarttag skal gøre, når du trykker på den. Skærmdump

Hjælper hinanden

Der, hvor smarttags bliver rigtigt anvendelige, er da også, når man sætter dem på et nøglebundt eller andre ting, du gerne vil holde digital snor i.

For selvom du for eksempel har glemt dine nøgler på arbejdet, kan du se det. Signalet fra smarttag opfanges således både lokalt af din egen telefon, men også anonymt af andre Samsung-telefoner med systemet indbygget.

Man hjælper ganske enkelt hinanden med at finde ting med smarttags. Begrænsningen er, at den del af funktionaliteten kræver, at der netop er nogle Samsung-telefoner i området.

Herhjemme vil Apples system, der ligeledes får denne netværksfunktion, derfor nok vise sig at være meget mere effektivt og præcist. Alene af den grund at iPhone og andre Apple-enheder er meget udbredte.

Her er mulighederne, som et tryk på smarttag-knappen giver. Skærmdump

Her svigter systemet

Det er ærgerligt, at Samsung har overset den helt oplagte funktion i en sporingsbrik. Nemlig at man får en advarsel, hvis en smarttag og din telefon fjerner sig fra hinanden. Den funktion findes bare ikke her.

Det virker også en smule fedtet, at smarttags leveres uden en rem eller dobbeltklæbende tape til at sætte taggen fast med. Det skal du købe som ekstraudstyr. Derimod er batteriet på forhånd sat i.

Du skal ligeledes vide, at data om placering, som smarttags sender til Samsungs servere, ikke er live. Det sker i stedet med nogle minutters mellemrum, hvis ellers taggen kan få kontakt til en brugbar Samsung-telefon.

Og placeringen er som allerede nævnt ikke præcis, men indkredser alene området, hvor du kan finde dine ting med taggen påsat.

Dommen: Mere sjov end nødvendig

Derfor er det meget værdifuldt, at der afgives en høj ringetone, som du i øvrigt kan vælge 10 udgaver af, når du søger efter din smarttag.

Du kan naturligvis også koble flere smarttags til den samme SmartThings-konto. Og købe to eller fire tags i pakker, hvilket udløser en rabat.

Min dom over smarttags er, at de er mere sjove end nødvendige. Når det gælder muligheden for at finde din telefon, kan du allerede gøre det ved at søge efter den fra en browser på en anden telefon eller computer, men det er naturligvis nemmere med en smarttag.

Den manglende præcision og kravet om alene at bruge en Samsung-telefon eller smarthjem-enheder, der passer ind i Samsungs system, er også stærkt begrænsende for anvendeligheden.