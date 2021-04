Det perfekte mix

Der er god grund til at være skeptisk, når der sendes endnu en transportabel Bluetooth-højttaler på markedet. For dem er der mange af. Også i forholdsvis billige udgaver der løser den opgave, de fleste har brug for. Nemlig at spille bedre og højere end deres mobiltelefon er i stand til.

Og skeptisk var netop, hvad jeg var, da Sonos forledes lancerede sit bud i kategorien, Sonos Roam.

Billig højttaler er lokkemad

Flere niveauer bedre

Tidligere har den amerikanske højttalerproducent sendt den markant større Sonos Move på markedet, som har både størrelse og pris imod sig. Roam skal derimod kæmpe på et overfyldt marked med næsten alt for mange muligheder.

Under min test af den handy og velbyggede højttaler - som er meget nem at indstille - stod det dog hurtigt klart, at Sonos har tænkt sig godt om. For ikke nok med at prisen er fornuftig uden at være lav. Det, man får for pengene, ligger også flere niveauer over, hvad konkurrenterne formår.

Du kan stemmestyre højttaleren med Google Assistent. Og manuelt betjene den med de indbyggede knapper. Pr-foto

Handy og anvendelig

Højttaleren evner nemlig at bygge en ’lydbro’ mellem inde og ude, som kun Sonos kan. Du får reelt to højttaleren i samme model. Når du er hjemme, kobles Roam automatisk på dit wi-fi-netværk og bliver en mobil del af de Sonos-højttalere, der måske er i hjemmet. Den understøtter også Google Assistent og Apples AirPlay 2-standard.

Bevæger du dig ud af wi-fi-dækningen, kan du skifte til Bluetooth og gnidningsfrit fortsætte med at lytte, hvis du bruger en af de musiktjenester, det er muligt at integrere i Sonos’ højttalere.

Under min test var det særligt rollen som en højttaler derhjemme, man flytter rundt med, som hævede brugeroplevelsen markant.

Da Roam er vandtæt, havde jeg ingen betænkeligheder ved at slæbe den med på badeværelset om morgenen. Eller ud på en lidt forårsvåd altan om eftermiddagen.

At den samtidig er handy og derfor nem at have med i tasken, gør anvendeligheden endnu større. Også selvom lydbilledet naturligvis ikke er større, end højttalerens fysik giver mulighed for.

Sonos Roam kan tåle at blive nedsænket i vand og overlever derfor uden problemer en regnbyge eller en våd aften. Pr-foto

Milliardær i krig med sine ansatte

Rigeligt til de fleste

Det vil sige diskant og bas på et pænt niveau, som man er vant til fra Sonos. Ikke prangende, men rigeligt til de fleste.

Batteritiden er samtidig de lovede op til 10 timer, men den begrænses voldsomt, hvis du ikke forstår at strømstyre Roam. Forklaringen er, at du manuelt skal tvinge højttaleren til at slukke helt ved at trykke powerknappen ind i syv sekunder. Ellers slumrer den og bruger stadig strøm.

Når vi taler om strøm, kan du også oplade modellen med den særlige trådløse QI-oplader, som Sonos har bygget. Men ejer du allerede en QI-enhed, som højttaleren kan stå på, kan du fint lade med den. Eller bare bruge det medfølgende USB-C-kabel, der også er hurtigere.

Det skal du vide Højttalerens navn: Sonos Roam Størrelse: 168 x 62 x 60 mm Vægt: 430 gram Farver: Mat sort eller mat hvid Fysiske knapper: Ja, i toppen Ladning: Via USB-C eller trådløst (ekstraudstyr) Bluetooth: Ja, 5.0 Wi-fi: Ja AirPlay: Ja, version 2 Stemmestyret: Ja

Se videoanmeldelsen fra CNET herover. Video: YouTube