Dette trick begrænser børnenes skærmtid

Se her, hvordan du nemmere kan styre, hvor længe og hvordan dine børn må være online

I foråret 2020 under coronanedlukningen var det nemmere at lokke ungerne (og sig selv) udenfor.

Nedlukningen af samfundet i vintermånederne gør det imidlertid mere attraktivt at blive inde i varmen og lade børnene underholde sig foran skærmen – måske også som 'pasning”, mens man skal arbejde. Derfor sidder mange af de yngste i disse dage også foran en iPad eller smartphone i timevis.

Men synes du, at børnene bruger skærmen for meget, kan du begrænse skærmtiden ved funktionen 'Skærmtid' på iPad og iPhone.

Under Skærmtid på iOS kan du samtidig få overblik over, hvor meget tid både du og børnene bruger på forskellige apps, websites og generelt med enhederne.

Max eller Mini? Apples lille nyhed er den største

Sæt familiedeling op

Skærmtid kræver dog, at du har familiedeling opsat på familiens iOS-enheder. Så det skal først indstilles.

Jeg kan kun opfordre til, at du opsætter familiens iOS-enheder under Familiedeling fra starten. Det betyder også, at man eksempelvis kun skal købe en app én gang, mens de andre familiemedlemmer efterfølgende kan downloade appen gratis.

Familiedeling kræver i øvrigt, at hver enhed har et unikt Apple ID. Du kan nemlig ikke fordele blot et enkelt Apple ID på alles enheder.

Sådan gør du Opsæt Familiedeling. Gå til Apple-id i Indstillinger på en forældre-telefon eller iPad Vælg Familiedeling Scoll ned og vælg Skærmtid Tryk på det familiemedlem, der skal have skærmtiden begrænset Indtil skærmfri tid, tidsgrænser for apps. Vælg også hvilke apps du altid vil tillade bliver brugt. Eksempelvis Beskeder og FaceTime

Hvis du under Skærmtid ser, at ungernes forbrug har taget overhånd - eller du synes, skærmen ikke må bruges på bestemte tider - kan du styre det.

Eksempelvis kan du indstille et afmålt tidsrum, som dagligt må bruges på udvalgte apps og websites. Du kan lave undtagelser for apps, hvilket kunne være Beskeder eller undervisningsapps.

Med Skærmtid kan du desuden afbryde alle funktioner og apps på en iPhone eller iPad mellem fx klokken 19 om aftenen og klokken ni næste morgen. Eller vælge et andet tidsrum, som du ønsker det.

Sådan virker prislinks i denne artikel Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når læserne klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling. Samarbejdet har ingen betydning for, hvilke tests eller techhistorier vi bringer - eller en eventuel bedømmelse af et produkt. - redaktionen

Lynhurtig bærbar fra Apple: Den skal du vælge