Dit fjernsyn er bare en monitor

Hvorfor ændre på noget, der allerede virker godt?

Det er ofte tankegangen hos Apple, der følger samme spor med sin 2021-udgave af Apple TV.

For sætter du tv-boksen ved siden af forgængeren, tilslutter og bruger den, får du nemlig på overfladen meget af det samme.

Boksens design er ikke ændret, og det er samme menuer og funktioner, brugere af Apple TV allerede kender.

Opgraderet fjernbetjening

Det betyder også, at hvis du allerede ejer en 4K-model af ældre dato, skal du holde fast i den, indtil udstyret ikke kan mere.

Men er du tv-novice eller på jagt efter en erstatning for dit gamle Apple TV, er 2021-modellen den nye standard.

Der er da også flere nyheder, som er værd at tage med i købet. Du får nemlig mere for pengene end før, selvom prisen ikke er steget. Den vigtigste er fjernbetjeningen, som er blevet større og mere solid af helstøbt aluminium.

Jeg har ikke haft problemer med den flade forhænger med touch. Men jeg kan godt lide kombinationen af den oprindelige fjernbetjening i aluminium og den hidtidige sorte.

Styrer også dit tv

Fordelen ved det nye design er, at fjernbetjeningen ligger meget bedre i hånden. Den har samtidig fået nye funktioner i form af en muteknap og en tænd/sluk-knap, der som kontrollen af volumen styrer dit tv.

Det betyder, at du alene med Apple TV-fjernbetjeningen kan gøre alt det, som man på daglig basis har brug for på sit fjernsyn.

Både Apple TV og Googles alternativ Chromecast har da også gjort de fleste fjernsyn til en monitor, der helt som en pc alene ’skal tage imod signalet’, mens funktioner og indhold klares af tv-boksen.

Selv dem, der stadig er afhængige af en tv-pakke, vil efterhånden kunne klare sig alene med et Apple TV. For flere af kabel-tv-selskaberne herhjemme har opdaget, at en app til boksen er bedre end det, de nogensinde kan finde på at lave.

Hurtigere end før

Udover den forbedrede fjernbetjening har Apple TV 2021 fået en hurtigere processor i form af A21 Bionic-chippen.

Du kan ligeledes kalibrere tv-billedet med hjælp fra en nyere iPhone.

Så i stedet for at indstille dit fjernsyn, kalibrerer du signalet fra Apple TV til at passe med dit fjernsyn ved at lægge telefonen mod et særligt felt på skærmen, hvorefter der sker en måling via selfiekameraet.