Dommer: Apple solgte fejlramte computere

Hvad gør Apple, hvis firmaets topledelse godt ved, at der er risiko for, at et nyt og dyrt produkt fejler?

Trækker det tilbage og sikrer, at fejlen er rettet, når kunderne nu betaler så meget for udstyret, som de gør?

Eller lukker øjnene for at beskytte sig selv og sin bundlinje, selvom man med den manøvre reelt ofrer de kunder, der de kommende uger og måneder risikerer at hænge på et fejlbefængt produkt, som de nu skal slås med Apple for at få repareret?

Ifølge en frisk afgørelse fra en amerikansk domstol har techgiganten valgt at gøre det sidste i sagen om fejlramte displays, som Apple lancerede i 2016.

Skiftet i hemmelighed

Dengang blev flere versioner af MacBook Pro sendt på markedet med et kabel, der viste sig at være både for kort og alt for udsat, når man åbnede og lukkede sin bærbare.

Det betød, at talrige kunder oplevede fejl på skærmen, når kablet blev skadet.

Der skulle dog gå flere år, før Apple delvist erkendte, at de havde bygget et fejlramt produkt. Først blev der i hemmelighed sat et længere og bedre kabel i nye versioner af computerne. Men først efter flere end 15.000 kunder havde klaget deres nød, og pressen tog sagen op, accepterede firmaet at reparere de ramte maskiner gratis.

Dommer: Vidste det godt

Ifølge kendelsen fra den californiske dommer Edward J. Davila vidste ledelsen imidlertid godt, at de sendte computere på gaden, som havde den indbyggede fejl.

Både fordi firmaet selv havde testet produkterne, inden de kom ud. Men også fordi kunderne i stort antal klagede, uden at det fik Apple til at ændre kurs.

Sagen er langt fra enkeltstående. Således kører der lige nu en større sag mod Apple for i samme periode at have udstyret sine dyre, bærbare computere med et alt for tyndt og svagt keyboard.

Igen var firmaets reaktion ifølge en anden retssag at vende ryggen til problemet, indtil klagerne var så massive, at man ikke kunne undslå sig længere.

Du får ingenting

I dag er keyboardet, der ellers blev hyldet af Apples enorme pr-maskine som det bedste nogensinde, væk. I stedet bruges nu samme type af keyboards, som firmaet brugte, før man introducerede det tyndere keyboard, kunderne i årevis fik problemer med.

Herhjemme er Apple-kunder også blevet svigtet, men har ingen udsigt til de erstatninger, som amerikanske kunder modtager.

For eksempel i sagen om iPhones, der med vilje og i hemmelighed blev gjort langsomme. Den sag har indtil videre kostet firmaet næsten fire milliarder kroner i erstatninger til amerikanske kunder.

