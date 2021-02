Driller mundbindet? Her er løsningen

Bøvler du med en låst iPhone fordi dit mundbind tager udsynet for Face ID, som derfor ikke genkender dig? Sådan er situationen for mange i en tid, hvor mundbind er obligatorisk.

Men nu er der gode nyheder fra Apple. For i en kommende softwareopdatering til iPhone, iOS 14.5, bliver det muligt at låse din iPhone op med et Apple Watch, skriver MereMobil.dk.

Dermed slipper du for problemerne med Face ID og mundbind. Det kræver selvfølgelig lige, at du har et Apple Watch.

Sådan virker det

I dag er det sådan, at ens Apple Watch låses op, hvis det er på armen og ens iPhone er i nærheden.

Apple Watch kan også bruges som oplåsning af Mac-computere, hvis de to er i umiddelbar nærhed af hinanden. Og det er den metode, Apple vil udbrede, så også iPhone kan låses op med uret.

Ifølge en betaversion af iOS 14.5 fungerer det ved, at når du løfter iPhone, og skærmen tænder, får du et lille prik på armen fra uret, når det vibrererer, hvorefter telefonen er låst op. Det sker dog kun, hvis dit Apple Watch ikke er låst, og kun hvis enhederne er tæt på hinanden.

Indtil nu er det kun selve oplåsningen, der sker på denne måde. Godkendelser af køb i iTunes eller App Store kræver fortsat Face ID- eller kodegenkendelse.

Ekstra sikkerhed

Som en ekstra sikkerhed vil din iPhone efter et par timer anmode om din adgangskode for at genbekræfte Apple Watch metoden.

Alternativet til Face ID-metoden er som nævnt en del af iOS 14.5, men det er set før, at Apple inden lanceringen af en opdatering, har fjernet funktioner. Derfor må vi vente og se, om metoden når igennem den endelige godkendelse.

Der går i øvrigt også rygter om, at Apple fra iPhone 13 vil supplere Face ID med en Touch ID fingeraftrykssensor, der bliver integreret i powerknappen. Om også det bliver en realitet, må vi vente og se.

Det gør Google Tilbage i sommeren 2019 introducerede Google et sikkert alternativ på Android til Face ID. Denne teknologi har vi dog ikke siden set blive udbredt. Dermed er Android stadig bagud i forhold til Face ID-teknologien. Flere producenter har deres egne proprietære udgaver, der dog ikke over en bred kam kan sikkerhedsgodkendes af apps som blandt andet MobilePay.