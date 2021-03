Dropper model: Ny på vej

iMac Pro er færdig i sortimentet hos Apple, der snart ventes at lancere et nyt design og hurtigere M1-chips

Den dyreste udgave af Apples bordcomputer iMac er på vej i graven.

iMac Pro, som modellen hedder, har netop fået skiltet 'Så længe lager haves'. Og det er alene muligt at købe basismodellen, hvor man tidligere kunne tilkøbe bedre grafikkort, flere RAM og anden hardware og software.

Nyt design på vej

Ifølge blandt andet 9to5Mac er forklaringen, at Apple snart ventes at lancere en nye serie af iMacs med både et markant ændret design og en bedre udgave af firmaets egen M1-processor.

Det er selvsamme processor, der i første omgang blev sat i blandt andet MacBook Air og MacBook Pro. Og gjorde dem markant hurtigere at bruge.

iMac Pro blev lanceret i 2017, men har aldrig fyldt meget på markedet for Apples bordcomputere. Primært fordi den er - eller skal vi sige var - så dyr.

