Dumpede prøven: Fik bevis alligevel

Det burde være helt simpelt, når man går op til et statsautoriseret prøve: Enten består man. Eller også er man dumpet.

Men når det gælder det såkaldte kompetencebevis til droneflyning, har et ukendt antal dronepiloter fået udstedt et dronetegn, selvom de ikke kunne svare rigtigt på nok spørgsmål under teoriprøven, skriver MereMobil.dk.

Alle fik et bevis

Ifølge techmediet er det en teknisk fejl i systemet, som Trafiksstyrelsen har ansvaret for, der har givet alle - både bestået og dumpede - prøvedeltagere adgang til et dronebevis.

Det eneste, de skulle gøre, var at klikke sig igennem prøven og betale 30 kroner.

Kort efter kom beviset i en mail, uanset hvordan prøven var gået.

Skal måske annulleres

Hos Trafikstyrelsen erkender man i dag, at der har været et hul i systemet, som er opstået i første halvdel af februar i år. Det er lukket nu, forsikrer styrelsen, men en test lavet i går af MereMobil.dk gav fortsat adgang til dronetegn, selvom man dumper.

Styrelsen lover nu at se på 'om valideringen af prøvesvarene fungerer, som det skal'.

Samtidig vurderes det nu, om der skal tilbagekaldes eller annulleres dronebeviser. Indtil videre er der således fundet 98 certifikater i systemet, som er udstedt til dronepiloter, som dumpede prøven.