Dyr fejltagelse på mobilen: Læste ikke beskeden

Det bliver dyrt for flere YouSee-kunder, at de aldrig opdagede, at selskabet ændrede et meget vigtigt vilkår i deres abonnement. Resultatet er nu tusindvis af kroner i ekstraregninger for opkald til blandt andet Cuba og Iran.

Regninger, som Teleankenævnet netop har afgjort var helt i orden.

I den ene sag lyder ekstraregningen på 8336 kroner for opkald til Cuba, mens der i sagen om Iran er landet regninger på over 3500 kroner hos en kunde.

Problemet for kunderne er, at YouSee faktisk har givet dem besked om, at disse lande - der ligger uden for EU - ikke længere er med i deres abonnementer. Så hvor prisen tidligere var markant lavere, skal der nu afregnes en ofte meget høj minutpris.

Kunderne mener omvendt, at den besked, de har fået fra YouSee, ikke grundigt nok har forklaret, at de mister adgangen til at ringe billigt til lande, de har brug for at ringe til.

Men nævnets afgørelser er ganske klare: Hvis du har fået en besked om, at dit abonnement ændrer sig, så skal du læse alt. Også de mange betingelser med småt, der ofte følger med.

Ikke i orden

På et punkt får YouSee dog en løftet pegefinger. Nemlig at selskabet skrev til mindst en af kunderne, at opsigelsen skulle ske ved at ringe til dem.

'Nævnet skal dog, i forhold til klagers mulighed for at ændre eller opsige abonnementet, bemærke, at det af varslingsbrevet fremgår, at man for at opsige aftalen skal ringe til indklagede.

'Nævnet finder det ikke hensigtsmæssigt at begrænse opsigelsesmåden til telefonisk henvendelse,' står der i afgørelsen.

Det er ifølge nævnet og de gældende regler for god markedsføring ikke i orden, da det skal være lige så nemt at opsige et abonnement som at tegne det.

YouSee har efterfølgende svaret nævnet, at kunderne godt kan opsige på andre måder end ved at ringe.