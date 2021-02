Efter kritik: Apple bøjer sig

Når iOS 14.5 bliver frigivet til offentligheden, tager Apple endnu et skridt mod større valgfrihed for dem, der bruger iPhones og iPads, skriver MereMobil.dk. En valgfrihed, som den amerikanske techgigant tidligere har fået voldsom kritik for at begrænse eller slet ikke tilbyde.

Allerede med iOS 14 fik iPhone-brugerne mulighed for at vælge deres personlige favoritapp som mailklient og browser.

Dermed var man ikke længere nødt til at køre med Apples egne apps, Mail og Safari, hvis man ønskede at bruge et andet program. Og valgfriheden, som allerede findes på Android, udvides nu.

Tvunget til Apple Music

Indtil nu har Apple Music, der er Apples egen tjeneste, således været standard, når Siri bliver bedt om at afspille et stykke musik. Men det ændrer sig med iOS 14.5.

Ifølge blandt andet The Verge og MacRumors får du fremover mulighed for at vælge en standardtjeneste efter eget valg.

Dermed kan du selv beslutte, om det er Spotify, YouTube Music, Apple Music eller en helt fjerde tjeneste, Siri-funktionen skal bruge til afspilning af musik.

Alle nyere iPhones får adgang til de nye funktioner, når iOS 14.5 frigives senere i år. Foto: Brendan McDermid/Ritzau Scanpix

Løser problem med mundbind

En anden nyhed, der også er på vej i iOS 14.5, er muligheden for at låse sin iPhone op med Apple Watch.

Det gør det nemmere at løse problemet med Face ID, der ikke virker på grund af ansigtsmasker.

Det vides ikke, hvornår Apple frigiver iOS 14.5, men systemet er lige nu ude i de såkaldte betaversioner.

