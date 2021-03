Efter kup i Danmark: Her ender stjålne mobiltelefoner

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Hvor ender en mobiltelefon, der er del af et større parti, som er stjålet eller røvet fra for eksempel et teleselskab?

Indtil nu har svaret typisk været et kvalificeret gæt. Men efter Telia sidste forår aktiverede et avanceret sporings- og spærringssystem, ved firmaet i dag ganske præcist, hvor tyvegodset ender.

- Systemet giver os et detaljeret overblik over, hvor telefonerne ender henne og bliver forsøgt aktiveret, fortæller Lone Kyhl Hendriksen, der er privatdirektør i Telia.

Sådan undgår du at blive ufrivillig hæler

Solgt fra butik i Frankfurt

Godt 650 telefoner til en værdi på op mod fem millioner kroner er nu blevet spærret, heraf 70 fra et røveri mod en Telia-butik i Fredericia i december 2019.

Halvdelen af alle telefoner blev enten forsøgt aktiveret i Danmark eller Tyskland. Men også lande som Polen, Rumænien og Marokko står højt på listen over steder, hvor tyvegodset bliver videresolgt.

- Vi formodede jo, at de fleste ville ryge til Østeuropa, fordi telefoner fra et tyveri i 2018 dengang var på vej til Ukraine.

- Derfor har det været lidt overraskende, at Danmark og Tyskland er aftagere af så mange af telefonerne.

Top 10 Herunder kan du se, hvilke lande flertallet af de 650 spærrede telefoner endte i: Danmark: 23 procent Tyskland: 22 procent Polen: 9 procent Rumænien: 6 procent Marokko: 5 procent Hviderusland: 5 procent Makedonien: 4 procent Egypten: 3 procent Rusland: 2 procent Libanon: 2 procent Kilde: Telia/procenttal er afrundet Vis mere Luk

Videresalget i Tyskland er blandt andet sket fra mindre telebutikker i Frankfurt, hvor et af salgene afslørede, hvor organiseret kriminaliteten faktisk er.

- En tysk kunde klagede over, at vi havde spærret telefonen, og leverede den tilsyneladende tilbage til butikken.

- Men kort efter blev den samme telefon forsøgt aktiveret i Rumænien, hvor vi fik et opkald fra en person, som ville have os til at åbne telefonen der. Bagmændene testede formentlig, om der var nogle huller i systemet, forklarer Lone Kyhl Hendriksen videre.

Telia: Kan ikke hackes

På samme måde har telefoner, der blev stjålet fra Telia i Sverige, været på rundtur mellem flere kontinenter. Det sker igen i et forsøg på at tjekke, om man kan omgå systemet ved at aktivere telefonerne - nu på et netværk uden for Europa.

- Men vi åbner naturligvis ikke en telefon op, der er blevet stjålet fra os. Og man kan heller ikke hacke sig ud af spærringen ved at jailbreake telefonen.

Håbet er nu, at antallet af røverier og tyverier fremover formindskes markant.

- Selv om spærringen ikke giver os telefonerne tilbage, er det en stor gevinst, hvis vores ansatte ude i butikkerne slipper for at lide overlast, når der begås røverier, som det før er sket.

Gode råd 1. Er prisen alt for god til at være sand, så er der en risiko for, at telefonen er stjålet. Vær altid kritisk, når du køber en telefon privat. 2. At en telefon er i ny emballage, og der medfølger kvittering fra et nyligt køb, er ikke en garanti for, at den ikke risikerer at blive spærret. Telefonen kan være købt på stjålet ID. 3. Alarmklokkerne bør altid ringe, hvis sælger fx vil mødes på en p-plads og kun tager imod kontanter. 4. Står der i annoncen, fx på en online markedsplads, at en helt ny telefon sælges, fordi den er vundet i en konkurrence, så vær skeptisk. Den kan være stjålet – og dermed blive spærret, når du tager den i brug. 5. Hvis du køber en mobiltelefon privat, så afhent altid telefonen på sælgers adresse og overfør altid på MobilePay eller lignende. Er uheldet ude, og telefonen bliver spærret, skal du melde forholdet til politiet, da du er blevet udsat for bedrageri. Kilde: Telia Vis mere Luk

iPhones står højt på listen over telefoner, kriminelle vil have fingrene i. Men også dyrere Samsung- og Sony-modeller er eftertragtede. Foto: Richard Drew/Ritzau Scanpix

Sådan virker det

Hvis en telefon skal spærres, aktiverer teleselskabet systemet, der kan få kontakt til telefonen, uanset hvor i verden den er.

I samme øjeblik at telefonen har dataforbindelse via wi-fi eller mobilnetværket, bliver der hentet en ny software ned, som spærrer for brugen af den.

Der kommer samtidig en tekst frem på skærmen på flere sprog, hvor indehaveren får besked om, at enheden er stjålet eller bortkommet.

Der står ligeledes et telefonnummer i beskeden, som man kan ringe til, hvis spærringen mod forventning er sket ved en fejl.

Det hjælper ikke noget at geninstallere styresystemet, da telefonen så omgående vil blive spærret igen.

Det er alene teleselskabet, der kan genaktivere telefonen. Men det kan til gengæld ske elektronisk, og uden at telefonen skal indleveres.