Elgiganten frifundet for tilbudsfusk

Normalt koster det en bøde og dårligt omdømme, hvis butikker lover kunderne en god pris, som senere viser sig at være meget højere.

Derfor politianmeldte Forbrugerombudsmanden også Elgiganten i en sag, som byretten nu har underkendt.

Sagen begyndte, da en kunde klagede til ombudsmanden over, at elektronikkæden tilbage i 2015 satte en iPhone 6 på tilbud til 4595 kroner, men forlangte 5295 kroner, da kunderne mødte op.

Men det er altså helt i orden, mener domstolen. Forklaringen var nemlig, at Apple hævede indkøbsprisen for telefonen, efter tilbudsavisen var blevet trykt. Og så er det altså ok at hæve selv en allerede lovet tilbudspris.

Det var ifølge dommen Apple, der satte prisen op, efter telefonen var sat på tilbud i reklameavisen. Og det betyder, at Elgiganten godt måtte hæve deres tilbudspris med 700 kroner. Foto: Regis Duvignain/Ritzau Scanpix

Meget speciel sag

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen vil ikke gøre mere i sagen, men understreger i en pressemeddelelse, at der efter hendes mening er tale om så speciel en sag, at den ikke giver frit løb til at ændre på tilbudspriserne.

'Efter min opfattelse er dommen ikke udtryk for, at virksomheder generelt kan annoncere med én pris i sin tilbudsavis for derefter at sætte prisen op, inden kunderne kommer til butikken.'

'Men i denne sag vurderede retten, at der ikke var grundlag for at straffe Elgiganten, og det tager jeg til eftereretning.'

