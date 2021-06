En klar forbedring

Jeg havde mildest talt en blandet oplevelse med Sonys forrige in-ear-hovedtelefon, WF-1000XM3.

Og det handlede ikke kun om, at jeg først fik udleveret en brugt model i Power. Eller at erstatningsmodellen kort efter brød sammen, fordi softwareopdateringen fejlede og tog livet effektivt af mit ganske dyre indkøb.

WF-1000XM3 var nemlig på flere områder forkert skruet sammen. Enhederne var for store og det medfølgende etuiet til opbevaring og opladning endnu større.

Jeg var ikke en fan, selvom lyden – når ellers hovedtelefonen virkede – var rigtig god.

Pr-foto

Virkelig god lydoplevelse

Nu gør Sony så forsøget igen med WF-1000XM4. Og ja, navnet er fortsat håbløst, men forbedringerne er tydelige, allerede når man pakker den 2000 kroner dyre hovedtelefon ud.

Nu er det genopladedelige etui langt mindre, mere lækkert at holde på og har fået trådløs opladning. Og forbedringerne slutter ikke her.

Selve hovedtelefonen har på samme måde været på skrump, hvilket betyder enheder der er nemmere at sætte i ørerne. Og som bliver bedre siddende.

De betjenes fortsat med touch og er slet ikke så følsomme over for fejltryk, som WF-1000XM3 var. Men det sker fortsat og viser svagheden ved touch, som både Apple og danske Jabra derfor ganske fornuftigt har fravalgt.

Nu handler en luksusudgave af in-ear-hovedtelefoner naturligvis mest af alt om lydoplevelsen. Og den er virkelig god i WF-1000XM4.

Pr-foto

Ingen volumekontrol

Lyden er under musik og tale afbalanceret til den bassede side, hvilket vil begejstre særligt de lidt yngre brugere.

Samtidig er støjreduktionen klart forbedret og lukker effektivt støjen fra trafik, medpassagerer eller kolleger ude.

Vi er ikke i den helt tunge ende, som du får med Sonys meget roste over-ear-model eller Apples AirPods Pro Max.

Men vi er klart på niveau med den støjreduktion, du får i AirPods Pro og Jabras nyeste in-ear-modeller.

Det betyder ikke, at WF-1000XM4 er perfekt. Jeg har under testen haft udfordringer med, at længere tids brug godt kan give lidt fysisk træthed i øregangene, også selvom jeg brugte den rigtige øredut.

Og så savner jeg muligheden for at styre volumen.

Pr-foto

Her er alternativet

Til prisen er Apples AirPods Pro et skudsikkert alternativ, hvis du bruger iPhone.

Støjreduktion, brugervenlighed og lydkvalitet er klart på niveau med Sony.

Overvej også Jabras Elite-serie, der virker perfekt på både Android og iPhones.