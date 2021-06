Får topkarakter for det vigtigste

Kinesiske Huawei har ikke haft det nemt de seneste år. Mistilliden til firmaets mobile produkter og ikke mindst til det avancerede udstyr, som teleselskaberne har i deres netværker, er vokset i takt med, at USA og Donald Trump har råbt ’ulven kommer’.

Det har været en effektiv opskrift til at få myndighederne i blandt andet Danmark til at begrænse Huaweis adgang til at sælge udstyr.

Og med blokeringen af muligheden for at bruge Googles Android-system i den fulde form, som de fleste kender, har vi også i disse spalter frarådet køb af Huaweis mobiltelefoner, selvom deres byggekvalitet og funktionalitet er perfekt. Ikke mindst til prisen som firmaet er kendt for at tage.

Rigtig fin opløsning

Derfor er det også tæt på en lettelse at kunne teste et Huawei-produkt i dag, som er for simpelt til at være farligt. For den 23,8 tommer store monitor, som netop er sendt på markedet herhjemme, er dum som en dør. Den er ikke på nettet, den har intet kamera indbygget og er enormt simpel i sin opbygning.

Til gengæld kan den alt det vigtigste, som en gennemsnitlig bruger vil elske.

Det vigtigste er displayet, der har en rigtig fin opløsning. Der er også skåret effektivt afkanterne, så den ganske lysstærke og farverige skærm går næsten helt ud i hjørnerne.

Alt det med småt Huawei AD 80 har en synsvinkel på 178 grader og rammer, der er ned til 5,72 millimeter. Det giver et skærm-til-krop-forhold på 90 procent. IPS-panelet understøtter samtidig Full HD (1920 x 1080 pixels, red.) og har et kontrastforhold på 1000:1.

Få stik på bagsiden

Også i bunden af skærmen er der sparet på pladsen, da de få knapper, du har brug for til at betjene monitoren, sidder under displayet. Det er rigtigt godt.

Det simple viser sig, allerede når du pakker skærmen ud af salgspakken.

Den er nem at samle, og du behøves ikke være bange for at fare vild i en masse stik på bagsiden.

Her er alene tre adgange: til strømmen, til et HDMI-kabel og til et VGA-kabel. Og færdig.

Ingen lyd, ingen optiske stik eller særlige digitale standarder.

Simpel og billig

Det begrænser naturligvis dem, der har et specielt behov på kontoret eller stiller store krav til at kunne spille på deres skærm.

Huawei AD 80, som skærmen hedder, er i stedet til alle dem, der gerne vil have en god skærm til hjemmekontoret, børneværelset eller til kontoret, hvor du har brug for en større skærm end på din bærbare. Og som ikke vil betale mere end 1000 kroner for den.